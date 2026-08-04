هشدار جنجالی ستاره بارسا
همهچیز ممکن است در یک لحظه تغییر کند
آینده فران تورس در بارسلونا بار دیگر سوژه اصلی رسانهها شد؛ جایی که صحبتهای جدید این مهاجم، تردیدها درباره بقایش در نیوکمپ را به اوج رسانده است.
به گزارش ایلنا، مهاجم بارسلونا دیشب در گفتگو با شبکه سیانان، دریایی از ابهام و تردید را درباره ماندن یا رفتنش در فصل آینده به جای گذاشت.
اگرچه قرارداد این بازیکن اهل والنسیا تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما او ترجیح داد درباره اتفاقات هفتههای آینده گمانهزنی نکند. او تایید کرد که برنامه تمرینیاش برای بازگشت، روز ۱۲ اوت تنظیم شده، اما در عین حال هشداری صریح داد: «در حال حاضر، تنها چیزی که میدانم این است که باید ۱۲ اوت آنجا باشم و با تیم تمرین کنم. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش میآید.»
با شایعاتی که او را به پروژههایی نظیر پاریسنژرمن متصل میکند، فران چیزی را رد نکرد و تاکید کرد که ترجیح میدهد برای هر سناریویی آمادگی داشته باشد: «شما هرگز نمیدانید{چه اتفاقی در حال رخ دادن است}، چرا که در فوتبال همهچیز ممکن است در یک دقیقه تغییر کند. من باید برای هر چیزی آماده باشم.»
هنگام اتخاذ چنین تصمیم سرنوشتسازی برای دوران حرفهایاش، این مهاجم کاملاً میداند چه میخواهد. او تاکید کرد که بیش از هر چیز به رفاه و آرامش خود و خانوادهاش اهمیت میدهد: «من سعی میکنم به این فکر کنم که چه چیزی بیشتر از همه خوشحالم میکند؛ همین و بس. و البته برای هر تصمیمی میبایست به خانوادهام هم فکر کنم.»
واکنش به عکس جنجالی؛ من اصلاً سیاسی نیستم
در پایان، او عکس جنجالی منتشر شده از خود را که کلاهی با شعار «اسپانیا را دوباره بزرگ کنیم» پس از جام جهانی به سر داشت، کماهمیت جلوه داد. او با خنده تصریح کرد: «لحظه بامزهای بود، چون اصلاً ربطی به سیاست نداشت؛ راستش را بخواهید، من هیچچیزی از سیاست نمیدانم.» او اضافه کرد که این کار صرفاً ادای احترامی به دیدن تیم ملی کشورش در مقام بالاترین قدرت فوتبال جهان بوده است.