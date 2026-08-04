قدم نهایی فیورنتینا برای جذب ستاره رئال مادرید

به گزارش ایلنا، فابریزیو رومانو، خبرنگار برجسته نقل و انتقالات، از طریق کانال واتساپ خود ابعاد تازه‌ای از این انتقال را افشا کرد. این پدیده آرژانتینی چراغ سبز خود را برای انتقال به فلورانس نشان داده و رئال مادرید نیز کاملاً با این انتقال قرضی موافقت کرده است.

در حال حاضر فیورنتینا و رئال مادرید در حال مذاکره هستند تا بر سر درصد پرداخت دستمزد این بازیکن به توافق نهایی دست یابند.

این پدیده جوان که تابستان گذشته با رقم سنگین ۴۵ میلیون یورو از ریورپلاته راهی سانتیاگو برنابئو شده بود، فصل گذشته فرصت چندانی برای خودنمایی و حضور در زمین پیدا نکرد.

همین مسئله و ترافیک شدید در خط حمله مادریدی‌ها، مدیران رئال را متقاعد کرد تا برای حفظ روند رشد این پدیده آینده‌دار، او را به صورت قرضی راهی سری آ کنند. با وجود ابراز علاقه تیم‌هایی مثل رم، میلان و حتی پیشنهادات چند باشگاه از لیگ برتر انگلیس، فیورنتینا نظر مثبت خود بازیکن و رئال مادرید را جلب کرده و بنفش‌های فلورانس در آستانه نهایی کردن این شکار بزرگ تابستانی هستند.

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