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پایان یک دوران در بارسلونا

ترشتگن رسماً به آژاکس پیوست

ترشتگن رسماً به آژاکس پیوست
کد خبر : 1822295
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باشگاه‌های بارسلونا و آژاکس برای انتقال قرضی مارک-آندره ترشتگن به توافق نهایی رسیدند تا سنگربان باسابقه آلمانی، فصل آینده را در لیگ هلند توپ بزند.

به گزارش ایلنا، دروازه‌بان آلمانی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ برای این باشگاه هلندی بازی خواهد کرد و چالش جدیدی را در دوران حرفه‌ای خود آغاز می‌کند.

این انتقال، دومین دوره حضور قرضی این دروازه‌بان زیر نظر سرمربی باشگاه، میشل، محسوب می‌شود. پس از یک دوره حضور در ژیرونا که با مصدومیت‌ همراه بود، آن‌ها بار دیگر در یک غول اروپایی با چهار عنوان قهرمانی اروپا به یکدیگر می‌پیوندند.

ترشتگن رسماً به آژاکس پیوست

ترشتگن میراثی بی‌نقص را در بارسلونا از خود به جای می‌گذارد. او از زمان ورودش به این تیم، ۲۱ عنوان قهرمانی را با آبی‌اناری‌ها فتح کرد که شاخص‌ترین آن‌ها پیروزی تاریخی در لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۵ بود و همواره یکی از چهره‌های کلیدی عصر طلایی اخیر باشگاه به شمار می‌رفت.

این بازیکن ملی‌پوش آلمانی با ۴۲۳ بازی رسمی، یازدهمین بازیکن با بیشترین تعداد بازی در تاریخ بارسا است. او همچنین رکورد دومین بازیکن خارجی با بیشترین تعداد بازی برای این تیم را به خود اختصاص داده و تنها لئو مسی را بالاتر از خود می‌بیند.

دروازه‌بان آلمانی اکنون با هدف بازیابی فرم مطلوب خود، وارد فصل جدید در آمستردام می‌شود. آژاکس فرصتی ایده‌آل را برای او فراهم می‌کند تا به دوران اوج خود بازگردد و سطح بالایی را که همواره در کمپ نو ارائه می‌داد، دوباره به نمایش بگذارد.

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