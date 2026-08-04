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تمدید بلندمدت با سرمربی آرژانتینی

پوچتینو تا ۲۰۳۰ روی نیمکت آمریکا

پوچتینو تا ۲۰۳۰ روی نیمکت آمریکا
کد خبر : 1822255
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فدراسیون فوتبال آمریکا قرارداد مائوریسیو پوچتینو، سرمربی سرشناس آرژانتینی خود را رسماً تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد تا پروژه هدایت یانکی‌ها برای جام جهانی بعدی نیز به او سپرده شود.

به گزارش ایلنا، سرمربی سابق تاتنهام و چلسی در جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکای شمالی برگزار شد، تیم ملی آمریکا را تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش برد؛ جایی که یانکی‌ها در نهایت با شکست ۴ بر ۱ مقابل بلژیک از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند. نمایش‌های چشمگیر و امیدوارکننده آمریکا در این تورنمنت باعث شد تا مدیران فدراسیون، قرارداد سرمربی خود را تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ تمدید کنند.

پوچتینو تا ۲۰۳۰ روی نیمکت آمریکا

پوچتینو پس از امضای قرارداد جدید خود گفت: «همکاری با فدراسیون فوتبال آمریکا طی دو سال گذشته برای ما کاملاً روشن ساخت که پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای قوی‌تر ساختن برنامه‌های تیم ملی مردان وجود دارد. اشتیاقی که از سوی هواداران در طول جام جهانی تجربه کردیم، باور ما را به آنچه می‌توان در اینجا به آن دست یافت، دوچندان کرد. بسیار خرسندیم که این فرصت فراهم شده تا تمام تجربه و دانش خود را به بخش‌های بیشتری از فوتبال آمریکا منتقل کنیم و هم‌زمان به تقویت مسیرهای رشد بازیکنان، مربیان و تیم‌ها در سراسر فدراسیون کمک نماییم. ما می‌خواهیم تاثیری ماندگار بر ورزشی بگذاریم که این‌چنین گرم از ما استقبال کرد؛ تاثیری که فراتر از نتایج درون زمین مسابقه امتداد داشته باشد.»

پوچتینو تا به اینجا در ۳۰ مسابقه هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده داشته که حاصل آن کسب ۱۷ پیروزی، ۲ تساوی و ۱۱ شکست بوده است.

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