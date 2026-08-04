لایپزیش شایعه بزرگ را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا، مارسل شفر، مدیر ورزشی آربی لایپزیش، در پاسخ به گمانه‌زنی‌های روزهای اخیر، شایعات پیوستن مهاجم ساحل عاجی به رئال مادرید را قطعی ندانست و در گفتگو با شبکه اسکای اسپورت آلمان رسماً اعلام کرد که آن‌ها «هنوز به چنین مرحله‌ای نرسیده‌اند.»

تمرینات مجزا و احتیاط کامل در کمپ لایپزیش

این پدیده ۲۰ ساله پس از بازگشت از تعطیلات پس از جام جهانی، همراه سایر اعضای تیم راهی اردوی اتریش نشد. اگرچه دلایل پزشکی به صورت رسمی به عنوان علت این غیبت اعلام شده، اما دیومانده به صورت انفرادی تمریناتش را دنبال می‌کند تا از هرگونه مصدومیت احتمالی که انتقالش را به خطر می‌اندازد جلوگیری شود. به این ترتیب، این بازیکن هنوز زیر نظر مارتین دمیکلیس، سرمربی جدید تیم، به تمرین نپرداخته است.

جنگ حقوقی ایجنت‌ها بر سر ستاره ساحل عاجی

در کنار عدم توافق دو باشگاه، یک چالش حقوقی پیچیده نیز میان مدیران برنامه این بازیکن شکل گرفته است. ایجنت قبلی او، یعنی موسسه مکسیدل با مدیریت مکس گریدل، شکایتی را علیه آژانس فعلی یعنی راک نیشن به فیفا ارائه کرده است.

شفر تاکید کرد بر اساس درخواست مستقیم خود بازیکن، طرف حساب رسمی باشگاه، آژانس راک نیشن است؛ با این حال، اختلافات شدید مالی بر سر حق کمیسیون و ادعای نقض قرارداد، باعث نگران و کلافه شدن مدیران رئال مادرید شده است. مادریدی‌ها در حالی با کمپانی تحت مدیریت جی-زی (رپر معروف) وارد مذاکره شده بودند که از این دعوای حقوقی و پرونده مفتوح در فیفا هیچ اطلاعی نداشتند.

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