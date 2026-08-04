بازگشت مودریک و رونمایی از ۷ خرید جدید
خشاب آلونسو کاملا پر است
تیم فوتبال چلسی در آستانه دیدار حساس با یوونتوس در تور پیشفصل هنگکنگ، با بازگشت میخایلو مودریک و اضافه شدن ۷ بازیکن تازه وارد، به توپخانهای پر از ستاره تحت هدایت ژابی آلونسو تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، میخایلو مودریک پس از حل و فصل پرونده دوپینگ خود، به تمرینات چلسی بازگشته و در کنار دنی ولبک، خرید جدید آبیها، و پنج بازیکن دیگر در مرحله جدید تور پیشفصل به جمع شاگردان ژابی آلونسو اضافه شده است.
این بال اوکراینی روز دوشنبه برای پیوستن به اردوی چلسی وارد هنگکنگ شد. مودریک در دسامبر ۲۰۲۴ و پس از مثبت شدن تست دوپینگش در اردوی تیم ملی اوکراین به دلیل وجود ماده ممنوعه ملدونیوم، از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) به صورت موقت محروم شده بود. او در ژوئیه ۲۰۲۵ به نقیض قوانین محروم شد و در ژانویه به چهار سال محرومیت محکوم گردید که او را تا دسامبر ۲۰۲۸ از مسابقات دور میکرد، اما مودریک پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) برد. سرانجام روز جمعه تایید شد که او با پذیرش دوره محرومیت سپری شده، مجاز به بازگشت فوری به دنیای فوتبال است. همچنین اشاره شد که بر اساس تغییرات جدید قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA)، اگر این نمونه امروز گرفته میشد، به عنوان تخلف گزارش نمیشد.
بازگشت ستاره جنجالی زیر نظر آلونسو
مودریک که این دوران را سختترین مقطع کارنامه فوتبالی خود خوانده، بار دیگر تاکید کرد هیچگاه تعمداً ماده ممنوعهای مصرف نکرده است. با رفع کامل محرومیت، او به هنگکنگ سفر کرد تا در تمرینات چلسی پیش از دیدار دوستانه روز چهارشنبه مقابل یووتوس در ورزشگاه کای تک شرکت کند. ژابی آلونسو، سرمربی چلسی، پس از شکست ۲-۱ مقابل تاتنهام در سیدنی، از بازگشت مودریک ابراز خرسندی کرد اما تاکید کرد هنوز برای ارزیابی سطح آمادگی جسمانی او و میزان دقایق بازیاش زود است.
ترافیک ستاره در اردوی آبیها
علاوه بر مودریک، اردوی چلسی با بازگشت پدرو نتو و مایک پندرز (دروازهبان بلژیکی) از تعطیلات پس از جام جهانی و همچنین ورود ژووانی کوندا، خرید جدید تابستانی، تقویت شده است. گابریل اسلونینا، سنگربان آمریکایی نیز به جمع آبیها در هنگکنگ پیوسته است. علاوه بر این، آستین مکفی، مربی جدید ضربات ایستگاهی چلسی، پس از جدایی از استون ویلا به کادر فنی آلونسو اضافه شد. چلسی همچنین خرید جردن هندرسون را به صورت رسمی تایید کرده است؛ هافبک باتجربهای که پس از صعود انگلیس به نیمهنهایی جام جهانی و جراحی دستش به دلیل مصدومیت عجیب هنگام خوشحالی بعد از گل مقابل مکزیک، همچنان در تعطیلات به سر میبرد.