اولین روز ستاره جدید در مادرید
برناردو سیلوا: پیشنهاد رئال چیزی نبود که بتوان رد کرد
خریدی که مادریدیها مدتها منتظرش بودند، سرانجام با حضور در کمپ والدبباس نخستین تمرین خود را با پیراهن رئال مادرید انجام داد و هیجان فوقالعادهاش را از شروع این چالش جدید ابراز کرد.
به گزارش ایلنا، این بازیساز ۳۱ ساله پس از پایان قراردادش با منچسترسیتی، در تابستان جاری به عنوان بازیکن آزاد و با درخواست مستقیم ژوزه مورینیو به رئال مادرید پیوست.
ستاره ملیپوش پرتغالی پس از پشت سر گذاشتن نخستین روز حضورش در جمع مادریدیها، در گفتگو با رسانه رسمی باشگاه به تشریح انگیزه فراوان خود برای آغاز فصل جدید در سانتیاگو برنابئو، کار زیر نظر مورینیو و تلاش برای کسب جامهای متعدد پرداخت. برناردو پیوستن به رئال مادرید را لحظهای بسیار خاص در کارنامه ورزشی خود دانست و تاکید کرد که عظمت این باشگاه نیازی به تعریف و تمجید ندارد.
او در این باره گفت: «این یک اتفاق بسیار ویژه است و از حضور در اینجا بسیار خوشحالم. نیازی به صحبت درباره این باشگاه نیست، چرا که تاریخ آن به خوبی همهچیز را روایت میکند. بسیار خوشحالم که کارم را شروع میکنم و تلاش خواهم کرد تا به تداوم بردهای این تیم کمک کنم؛ زیرا تنها کاری که رئال مادرید بلد است انجام دهد، پیروزی، پیروزی و پیروزی است. من هم تنها یک بازیکن دیگر در این جمع هستم تا به حفظ سنت قهرمانی این باشگاه فوقالعاده کمک کنم.»
از شوخی با خستگی تا حس خانه در روز اول
برناردو پس از شرکت در نخستین تمرین خود در کمپ والدبباس، به شوخی اشاره کرد که روز سختی را پشت سر گذاشته اما خیلی زود احساس کرده که در خانه خود حضور دارد.
این ستاره پرتغالی ادامه داد: «خستهام! اولین جلسه تمرینی واقعاً سنگین بود، اما از دیدار با همه اعضای تیم و همتیمیهای جدیدم بسیار خرسندم. پیش از این با برخی از آنها به واسطه تقابلهای متعدد آشنایی کاملی داشتم، اما حالا خوشحالم که در یک جبهه حضور داریم و این پیشفصل را به شکلی مطلوب استارت میزنیم. همه با شدت و توان بالایی تمرین میکنند و راستش را بخواهید، اینجا از همین روز اول برای من حس خانه را دارد.»
او همچنین درباره تجربه همکاری با مورینیو پس از سالها تقابل با تیمهای او صحبت کرد: «ما بارها در قامت رقیب روبروی هم قرار گرفته بودیم و حالا در یک تیم هستیم. از این بابت بسیار خوشحالم، چرا که او مربی بسیار بزرگی برای فوتبال پرتغال است. از دوران کودکی همواره تیمهای او را دنبال میکردیم و او همیشه نام پرتغال را در بالاترین سطح نگه داشته است. مشتاقم تا کار زیر نظر او را شروع کنم و از تجربیاتش یاد بگیرم.»
آماده برای هر نقش و هر پستی
این ستاره سابق منچسترسیتی که به انعطافپذیری تاکتیکی معروف است، از سوی مورینیو و کادر فنیاش به عنوان یک مهره کلیدی و چندمنظوره شناخته میشود. برناردو تاکید کرد که اولویت اصلی او کمک به موفقیت تیم در هر پستی است که کادر فنی صلاح بداند.
وی توضیح داد: «من یک بازیکن تیمی هستم؛ سخت تلاش میکنم و همیشه سعی دارم بازی نفرات کنارم را بهبود ببخشم. احساس میکنم با تمام توان و روحیهای بالا پا به میدان میگذارم تا به بهترین شکل برای مسابقات آماده شویم. همواره آمادگی حضور در پستهای مختلف را دارم و در هر جایی که رئال مادرید نیاز داشته باشد، با تمام وجود بازی خواهم کرد.»
واکنش برناردو به پیشنهاد مادرید
برناردو که پیش از این بارها در رقابتهای اروپایی برابر رئال مادرید به میدان رفته بود، مدعی شد که پس از دریافت پیشنهاد، حتی یک لحظه هم برای پاسخ مثبت تردید نکرده است.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: «وقتی بارها برابر رئال مادرید بازی میکنید، عظمت و بزرگی این باشگاه را با تمام وجود حس میکنید؛ این که بازی در برنابئو چقدر خاص و باشکوه است. زمانی که رئال مادرید با من تماس گرفت، پاسخ منفی دادن اصلاً ممکن نبود و حتی یک ثانیه هم تردید نکردم. نزدیک بودن به خانواده و کشورم پرتغال و تشابهات فرهنگی نیز تاثیرگذار بود، اما بازی در بزرگترین باشگاه تاریخ فوتبال یک افتخار و رویای بزرگ است؛ مدالها و جامها خودشان همهچیز را اثبات میکنند.»
ستاره جدید مادریدیها در پایان از الگوهای دوران کودکی خود یاد کرد و از زینالدین زیدان، روی کاستا و لوکا مودریچ به عنوان الهامبخشترین چهرههای فوتبالیاش نام برد: «الگوهای زیادی داشتم که زیدان قطعاً یکی از اصلیترینهای آنهاست. همینطور روی کاستا که در بنفیکا و تیم ملی پرتغال میدرخشید. مودریچ هم نه تنها به خاطر سبک بازیاش، بلکه به خاطر شخصیت فوقالعادهاش خارج از زمین همیشه برای من یک الگوی بزرگ بوده است. زیدان احتمالاً یکی از پنج بازیکن برتر تاریخ فوتبال است؛ او دقیقاً در پست من بازی میکرد و در کودکی شیفته کنترل توپ و بازی چشمنواز او بودم.»