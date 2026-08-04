خداحافظی ستاره جوان با سانتیاگو برنابئو
گونسالو گارسیا به فولام پیوست
باشگاه فولام به صورت رسمی از جذب گونسالو گارسیا، مهاجم ۲۲ ساله و آیندهدار رئال مادرید خبر داد تا این بازیکن جوان ادامه مسیر فوتبالی خود را در لیگ برتر انگلیس دنبال کند.
به گزارش ایلنا، این انتقال با مبلغ ثابت ۴۰ میلیون یورو به همراه ۲ میلیون یورو پاداش مشروط به عملکرد به سرانجام رسید. علاوه بر این، باشگاه اسپانیایی ۳۰ درصد از سهم فروش آینده و همچنین حق تقدم در خرید مجدد این بازیکن را برای خود حفظ کرده است.
محصول آکادمی رئال مادرید قراردادی پنجساله تا سال ۲۰۳۱ به امضا رساند که قابلیت تمدید برای یک سال دیگر را نیز دارد. این مهاجم پیراهن شماره ۷ را بر تن خواهد کرد و بار دیگر زیر نظر آلوارو آربلوا به میدان خواهد رفت؛ سرمربیای که گارسیا پیش از این در ردههای پایه لا فابریکا زیر نظر او درخشان ظاهر شده بود.
ماشین گلزنی آماده فتح انگلیس
گارسیا پس از درخشش در جام جهانی باشگاههای فیفا، که عنوان آقای گلی آن را به دست آورد، و به ثمر رساندن هشت گل برای تیم اصلی رئال مادرید در فصل گذشته، راهی لیگ برتر انگلیس میشود.