خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خداحافظی ستاره جوان با سانتیاگو برنابئو

گونسالو گارسیا به فولام پیوست

گونسالو گارسیا به فولام پیوست
کد خبر : 1822231
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه فولام به صورت رسمی از جذب گونسالو گارسیا، مهاجم ۲۲ ساله و آینده‌دار رئال مادرید خبر داد تا این بازیکن جوان ادامه مسیر فوتبالی خود را در لیگ برتر انگلیس دنبال کند.

به گزارش ایلنا، این انتقال با مبلغ ثابت ۴۰ میلیون یورو به همراه ۲ میلیون یورو پاداش مشروط به عملکرد به سرانجام رسید. علاوه بر این، باشگاه اسپانیایی ۳۰ درصد از سهم فروش آینده و همچنین حق تقدم در خرید مجدد این بازیکن را برای خود حفظ کرده است.

محصول آکادمی رئال مادرید قراردادی پنج‌ساله تا سال ۲۰۳۱ به امضا رساند که قابلیت تمدید برای یک سال دیگر را نیز دارد. این مهاجم پیراهن شماره ۷ را بر تن خواهد کرد و بار دیگر زیر نظر آلوارو آربلوا به میدان خواهد رفت؛ سرمربی‌ای که گارسیا پیش از این در رده‌های پایه لا فابریکا زیر نظر او درخشان ظاهر شده بود.

گونسالو گارسیا به فولام پیوست

ماشین گلزنی آماده فتح انگلیس

گارسیا پس از درخشش در جام جهانی باشگاه‌های فیفا، که عنوان آقای گلی آن را به دست آورد، و به ثمر رساندن هشت گل برای تیم اصلی رئال مادرید در فصل گذشته، راهی لیگ برتر انگلیس می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل