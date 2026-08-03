به گزارش ایلنا، باشگاه آلمریا اعلام کرد که سه‌شنبه در چارچوب برنامه‌های پیش‌فصل خود مقابل النصر به میدان می‌رود. این دیدار در مجموعه ورزشی‌ای برگزار می‌شود که تیم ملی پرتغال معمولاً در آن تمرین می‌کند و مقر فدراسیون فوتبال این کشور نیز در همان‌جاست.

تیم گارسیا پیمنتا که اردوی پیش‌فصل خود را در ماربیا برگزار می‌کند، صبح سه‌شنبه از مالاگا به لیسبون پرواز خواهد کرد. این چهارمین بازی تدارکاتی آلمریا پس از رویارویی با آگیلاس، گرانادا و بتیس خواهد بود. دیدار مقابل النصر در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های ثابت پیش‌فصل آلمریا تبدیل شده و این سومین تابستان متوالی است که دو تیم به مصاف هم می‌روند.

تمام توجه‌ها روی احتمال حضور کریستیانو رونالدو متمرکز بود؛ بازیکنی که درصد کوچکی از سهام باشگاه آلمریا را در اختیار دارد. با وجود اینکه رونالدو پس از جام جهانی هنوز در تعطیلات به سر می‌برد، باشگاه به مارکا تأیید کرده که ستاره پرتغالی در لیسبون حضور خواهد داشت تا شاهد اتفاقی بی‌سابقه باشد: دیدار تیمی که به‌عنوان بازیکن حرفه‌ای در آن بازی می‌کند با باشگاهی که ۲۵ درصد سهام آن را در اختیار دارد.

رونالدو مستقیماً در زمین حاضر نخواهد شد، زیرا هنوز به تمرینات بازنگشته، هرچند به‌زودی به تیم ملحق می‌شود. با این حال، او فرصت دیدار با دوست و شریک خود محمد الخیریجی، مالک آلمریا، را از دست نخواهد داد. الخیریجی نیز تیم را در اردوی ماربیا همراهی می‌کند.

در اصل، ژوائو فلیکس و سادیو مانه نیز به دلیل تعطیلات در این بازی به میدان نخواهند رفت. در مقابل، بازیکنان مهمی از النصر مانند اینیگو مارتینز (از بارسلونا) و کینگزلی کومان ممکن است دقایقی بازی کنند.

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