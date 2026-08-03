برناردو سیلوا: مورینیو مرد همهفنحریف خود را پیدا کرد
برناردو سیلوا از امروز زیر نظر ژوزه مورینیو در والدبباس تمرین میکند. این هافبک پرتغالی که با تجربه و همهفنحریفیاش به رئال مادرید آمده، میتواند برای سرمربی پرتغالی حکم لوکا مودریچ جدید را داشته باشد.
به گزارش ایلنا، برناردو سیلوا پس از پایان قراردادش با منچسترسیتی و با وجود تمایل شناختهشدهاش برای بازی در اسپانیا، در ابتدا گزینه رئال مادرید محسوب نمیشد. اما ورود مورینیو همه چیز را تغییر داد؛ تا جایی که سیلوا پیشنهاد اتلتیکومادرید را رد کرد، در حالی که مربی پرتغالی اصرار زیادی برای جذب او در دوره دوم حضورش در برنابئو داشت. بارسلونا نیز از جذب او بازماند.
برای مورینیو، برناردو سیلوا میتواند نسخهای از مودریچ باشد، هرچند دو بازیکن کاملاً شبیه هم نیستند. همانطور که مورینیو سالها پیش جذب مودریچ از تاتنهام را درخواست کرده بود، حالا نیز هموطن خود را به مادرید آورده است. سیلوا در سالهای حضور تحت هدایت پپ گواردیولا تکامل یافته و نهتنها کاپیتان سیتی شده بود، بلکه به بازیکن مورد اعتماد این مربی تبدیل شده بود.
این بازیکن پرتغالی میتواند در جناح راست، جایی که کار خود را بهعنوان وینگر آغاز کرد، بازی کند. هرچند دیگر سرعت سابق را ندارد، اما کیفیت بالایی در حفظ توپ تضمین میکند. او همچنین قادر است بهعنوان هافبک راست، شماره ۱۰ یا در ساخت بازی و میانه میدان به تیم کمک کند؛ نقشی که در سیتی برای حمایت از رودری ایفا میکرد و احتمالاً در مادرید نیز کنار او قرار خواهد گرفت. در ترکیب پرجمعیت رئال، سیلوا آماده است هرجا نیاز باشد به میدان برود. او مانند دیگران باید جایگاهش را به دست آورد، اما همهفنحریفی و اعتماد مورینیو نشان میدهد میتواند نقش کلیدی در پروژه این مربی داشته باشد.
رئال مادرید مورینیو تیمی وفادار به سبک مربی خود خواهد بود؛ سریع در انتقالها برای بهرهگیری از سرعت مهاجمانی مانند امباپه، دیومانده، والورده یا وینیسیوس (اگر آیندهاش مشخص و در باشگاه بماند). اما مربی پرتغالی میداند که در فوتبال مدرن باید با هر شرایطی بازی کرد، کنترل توپ را حفظ کرد، به تیم جوان در همه پستها پختگی داد، با توپ دفاع کرد و ریتم بازی را دیکته نمود. اینجاست که نقش برناردو سیلوا برجسته میشود.
مورینیو برای جذب سیلوا اصرار داشت چون میدانست این بازیکن میتواند فوراً نتیجه بدهد. علاوه بر این، او میتواند عنصری وحدتبخش در ترکیب تیمی باشد که پس از جدایی مودریچ، کروس و حالا ناچو، بنزما و کارواخال، کمبود رهبر در زمین و خارج از آن احساس میشود. والورده اکنون کاپیتان اول است و مورینیو از او نیز انتظار ایفای نقش رهبری دارد. وینیسیوس کاپیتان دوم است و کورتوا نیز به این جمع اضافه شده است.
برناردو سیلوا هرگز با مورینیو در رئال مادرید کار نکرده، اما یکدیگر را بهخوبی میشناسند. این بازیکن اسپانیاییتبار با تجربهای که دارد، بهراحتی با ترکیب تیم هماهنگ میشود و میداند مربی پرتغالی از او چه میخواهد. او در آخرین فصل حضورش در منچسترسیتی ۵۵ بازی انجام داد: تمام ۳۸ بازی لیگ برتر (نزدیک به ۳ هزار دقیقه)، ۸ بازی لیگ قهرمانان، ۴ بازی جام حذفی و ۳ بازی جام اتحادیه. این آمار نشان میدهد سیلوا در ۳۱ سالگی در فرم عالی قرار دارد. رئال مادرید تا حدی به دلیل رایگان بودن انتقال و تا حدی به خاطر شایستگیهای میدانی این بازیکن، از سیاست معمول نقلوانتقالاتی خود فاصله گرفته است.