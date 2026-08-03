پاسخ فران تورس به احتمال انتقال به پیاسجی
فران تورس، قهرمان جام جهانی اسپانیا، تور تبلیغاتی خود با برند آندر آرمور را از نیویورک آغاز کرد و درباره آیندهاش در بارسلونا اظهارنظر مبهمی داشت.
به گزارش ایلنا، فران تورس یکشنبه به نیویورک سفر کرد تا تور تبلیغاتی خود با برند آمریکایی آندر آرمور را از سر بگیرد. این شهر همان جایی است که اسپانیا گل تاریخی او را جشن گرفت؛ ضربهای با پای چپ که او را به یکی از چهرههای بزرگ فوتبال تبدیل کرد و هنوز در ذهنها مانده است.
مهاجم بارسلونا دوشنبه در چندین برنامه تلویزیونی پرمخاطب آمریکا ظاهر خواهد شد. شبکههایی مانند سیانان، ایاسپیان و انبیسی همگی مشتاق حضور ستاره جام جهانی اسپانیا هستند. علاوه بر این، چند جلسه عکاسی برای رسانههای بینالمللی نیز در برنامه او گنجانده شده است.
تورس که آیندهاش در بارسلونا همچنان نامشخص است، وقتی درباره برنامههای فصل آینده از او پرسیده شد، پاسخ داد: «با بارسا قرارداد دارم، اما در فوتبال هیچوقت نمیدانی چه میشود.» و در ادامه تأکید کرد: «منتظر تصمیم درست هستم؛ هنوز نمیدانم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که همچنان از پیاسجی لوئیس انریکه بهعنوان اصلیترین مدعی جذب آقای گل فینال جام جهانی اسپانیا نام برده میشود.
برنامهها تا پنجشنبه ادامه دارد و در روزهای آینده جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد. تورس در آمریکا مانند یک ستاره بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. او چند روز دیگر به تمرینات بارسلونا بازمیگردد تا برای فصل جدید آماده شود، هرچند آیندهاش همچنان نامشخص باقی مانده است.
پس از پایان تور آمریکا، تورس به زادگاه خود بازمیگردد. جمعه بعدازظهر به فویوس، شهر زادگاهش، سفر خواهد کرد تا از سوی دوستان و نزدیکانش مورد تقدیر قرار بگیرد.