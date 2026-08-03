مجتبی حسینی: تنها دغدغه نساجی، هماهنگ شدن بازیکنان است
سرمربی نساجی مازندران با اشاره به آغاز دیرهنگام تمرینات این تیم، مهمترین چالش پیش از شروع لیگ برتر را رسیدن بازیکنان به هماهنگی عنوان کرد و گفت نساجی از نظر کیفیت نفرات شرایط مناسبی دارد.
به گزارش ایلنا، مجتبی حسینی، سرمربی نساجی مازندران، درباره آخرین وضعیت این تیم در آستانه آغاز لیگ بیستوششم اظهار کرد: حدود ۱۰ روز است که تمرینات را آغاز کردهایم. به دلیل صعود نساجی از لیگ یک به لیگ برتر، برنامه آمادهسازی ما با تأخیر آغاز شد و همین موضوع روی روند تمرینات تأثیر گذاشت. در این مدت نقلوانتقالات نیز انجام شد و بازیکنان جدید به تیم اضافه شدند. امیدوارم تا شروع مسابقات به هماهنگی مطلوب برسیم.
او درباره جذب بازیکنان جدید نیز گفت: قرارداد اکثر بازیکنان پیش از حضور من امضا شده بود، اما خوشبختانه همه آنها کیفیت خوبی دارند و امیدوارم بتوانیم فصل موفقی را کنار هم سپری کنیم.
حسینی در واکنش به پرسشی درباره مذاکرات قبلیاش با فجر سپاسی و انتخاب نساجی به عنوان مقصد نهایی اظهار داشت: ترجیح میدهم درباره نساجی صحبت کنم. این باشگاه به من پیشنهاد داد و باعث افتخارم است که هدایت یکی از تیمهای ریشهدار و مردمی فوتبال ایران را برعهده گرفتهام. امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
سرمربی نساجی درباره جدایی از آلومینیوم اراک نیز گفت: سه سال بسیار خوب را در اراک سپری کردم و از مردم این شهر بابت محبت و مهماننوازیشان تشکر میکنم. همکاری با باشگاه آلومینیوم برای هر دو طرف تجربه ارزشمندی بود و برای این مجموعه در ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارم.
او درباره انتظارات هواداران نساجی برای فصل جدید عنوان کرد: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است. تنها نگرانی فعلی، هماهنگ شدن نفرات به دلیل شروع دیرهنگام تمرینات است و امیدوارم هرچه زودتر از این مرحله عبور کنیم.
حسینی با اشاره به شرایط برگزاری مسابقات فصل جدید افزود: اتفاقاتی که در ماههای گذشته رخ داد و وقفه طولانی در فوتبال، در کنار افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر، باعث شده فصل دشواری پیش روی همه تیمها باشد. فشردگی مسابقات کار را سختتر میکند و باید آمادگی لازم را برای رقابت در چنین شرایطی داشته باشیم.
او در پایان درباره اینکه همواره به استفاده از بازیکنان جوان علاقه دارد، گفت: دوست دارم در بهترین تیمها و کنار بهترین بازیکنان کار کنم. شرایط کاری ما در سالهای گذشته به گونهای بود که در تیمهایی با بودجه محدود فعالیت کردیم و به همین دلیل از استعدادهای جوان بیشتر استفاده شد. در فوتبال حرفهای سن ملاک نیست؛ کیفیت و شایستگی اهمیت دارد و هر بازیکنی که توانایی لازم را داشته باشد، فرصت بازی خواهد داشت.