مجتبی حسینی: تنها دغدغه نساجی، هماهنگ شدن بازیکنان است

به گزارش ایلنا، مجتبی حسینی، سرمربی نساجی مازندران، درباره آخرین وضعیت این تیم در آستانه آغاز لیگ بیست‌وششم اظهار کرد: حدود ۱۰ روز است که تمرینات را آغاز کرده‌ایم. به دلیل صعود نساجی از لیگ یک به لیگ برتر، برنامه آماده‌سازی ما با تأخیر آغاز شد و همین موضوع روی روند تمرینات تأثیر گذاشت. در این مدت نقل‌وانتقالات نیز انجام شد و بازیکنان جدید به تیم اضافه شدند. امیدوارم تا شروع مسابقات به هماهنگی مطلوب برسیم.

او درباره جذب بازیکنان جدید نیز گفت: قرارداد اکثر بازیکنان پیش از حضور من امضا شده بود، اما خوشبختانه همه آن‌ها کیفیت خوبی دارند و امیدوارم بتوانیم فصل موفقی را کنار هم سپری کنیم.

حسینی در واکنش به پرسشی درباره مذاکرات قبلی‌اش با فجر سپاسی و انتخاب نساجی به عنوان مقصد نهایی اظهار داشت: ترجیح می‌دهم درباره نساجی صحبت کنم. این باشگاه به من پیشنهاد داد و باعث افتخارم است که هدایت یکی از تیم‌های ریشه‌دار و مردمی فوتبال ایران را برعهده گرفته‌ام. امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.

سرمربی نساجی درباره جدایی از آلومینیوم اراک نیز گفت: سه سال بسیار خوب را در اراک سپری کردم و از مردم این شهر بابت محبت و مهمان‌نوازی‌شان تشکر می‌کنم. همکاری با باشگاه آلومینیوم برای هر دو طرف تجربه ارزشمندی بود و برای این مجموعه در ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارم.

او درباره انتظارات هواداران نساجی برای فصل جدید عنوان کرد: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است. تنها نگرانی فعلی، هماهنگ شدن نفرات به دلیل شروع دیرهنگام تمرینات است و امیدوارم هرچه زودتر از این مرحله عبور کنیم.

حسینی با اشاره به شرایط برگزاری مسابقات فصل جدید افزود: اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته رخ داد و وقفه طولانی در فوتبال، در کنار افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر، باعث شده فصل دشواری پیش روی همه تیم‌ها باشد. فشردگی مسابقات کار را سخت‌تر می‌کند و باید آمادگی لازم را برای رقابت در چنین شرایطی داشته باشیم.

او در پایان درباره اینکه همواره به استفاده از بازیکنان جوان علاقه دارد، گفت: دوست دارم در بهترین تیم‌ها و کنار بهترین بازیکنان کار کنم. شرایط کاری ما در سال‌های گذشته به گونه‌ای بود که در تیم‌هایی با بودجه محدود فعالیت کردیم و به همین دلیل از استعدادهای جوان بیشتر استفاده شد. در فوتبال حرفه‌ای سن ملاک نیست؛ کیفیت و شایستگی اهمیت دارد و هر بازیکنی که توانایی لازم را داشته باشد، فرصت بازی خواهد داشت.

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