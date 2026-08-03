واکنش جنجالی کسری طاهری به شایعات پرسپولیس
مهاجم نساجی مازندران با رد هرگونه اظهارنظر درباره شایعات انتقالش به پرسپولیس، تأکید کرد در حال حاضر تمام تمرکزش روی نساجی و دیدار هفته نخست لیگ برتر است و زمان مناسبی برای صحبت درباره سایر مسائل نیست.
به گزارش ایلنا، کسری طاهری، مهاجم نساجی مازندران، در حاشیه تمرین امروز این تیم به پرسش خبرنگاران درباره شایعات نقلوانتقالاتی و احتمال حضورش در پرسپولیس پاسخ داد.
او درباره مذاکراتی که در نهایت به انتقالش به پرسپولیس منجر نشد، گفت: ترجیح میدهم در این خصوص صحبت نکنم. من بازیکن هستم و وظیفهام بازی کردن است و مدیران باشگاه باید درباره این مسائل توضیح بدهند.
طاهری همچنین درباره استوری اخیر خود که به بلاتکلیفیاش اشاره داشت، اظهار کرد: آن استوری را خودم منتشر کردم، اما فعلاً قصد ندارم درباره آن صحبت کنم. در زمان مناسب همه مسائل را برای شفافسازی توضیح خواهم داد، اما اکنون زمان این کار نیست.
مهاجم نساجی درباره آخرین وضعیت خود در این تیم نیز گفت: بعد از دو، سه هفته دوری از تمرینات، حدود چهار روز است که همراه تیم تمرین میکنم. خوشبختانه شرایط نساجی خوب است، کادر فنی توانمندی داریم و امیدوارم فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نرسیدن به فهرست نهایی تیم ملی در جام جهانی روی انگیزهاش تأثیر گذاشته است، عنوان کرد: پوشیدن پیراهن تیم ملی همیشه برای هر بازیکنی ارزشمند است و این موضوع انگیزهام را برای ادامه مسیر و تلاش بیشتر حفظ میکند.
طاهری در پایان بار دیگر درباره احتمال پیوستن به پرسپولیس در نیمفصل مورد سؤال قرار گرفت و گفت: در حال حاضر اصلاً به این موضوع فکر نمیکنم. تمام تمرکزم روی نساجی و دیدار هفته اول مقابل گلگهر است. درباره آینده هم باید به زمان فرصت داد و فعلاً چیزی برای گفتن ندارم.