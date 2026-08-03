اولین خرید شمسآذر قزوین رونمایی شد
باشگاه شمسآذر قزوین در ادامه فعالیت خود در نقلوانتقالات تابستانی، امیر طاهر را به خدمت گرفت.
به گزارش ایلنا، شمسآذر قزوین اولین خرید تابستانی خود را از فجر سپاسی شیراز انجام داد و با امیر طاهر به توافق نهایی رسید.
این مدافع ۲۶ ساله پس از تأیید کادر فنی، با حضور در باشگاه شمسآذر قرارداد خود را امضا کرد تا در فصل جدید لیگ برتر پیراهن این تیم را بر تن کند.
امیر طاهر فصل گذشته در ترکیب فجر سپاسی شیراز به میدان رفت و با عملکرد خود نظر کادر فنی شمسآذر را جلب کرد. او پیش از این نیز سابقه بازی در تیمهای مس کرمان و پیکان را در کارنامه دارد.