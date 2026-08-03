آلومینیوم ششمین خریدش را رونمایی کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک در ادامه فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی، رضا جبیره را به خدمت گرفت تا این مهاجم باتجربه بار دیگر به جمع شاگردان پیروز قربانی بازگردد.

جبیره که از سال ۱۴۰۱ به مدت دو فصل و نیم در ترکیب آلومینیوم حضور داشت، پس از توافق نهایی با مدیران باشگاه، قرارداد جدیدی با ایرالکو امضا کرد و به عنوان ششمین خرید تابستانی این تیم معرفی شد.

این مهاجم ۲۹ ساله علاوه بر آلومینیوم، سابقه بازی در تیم‌های صنعت نفت آبادان، پیکان، مس رفسنجان و چادرملو را نیز در کارنامه خود دارد و حالا بار دیگر فوتبالش را در اراک ادامه خواهد داد.

جبیره فصل گذشته در ۲۰ مسابقه به میدان رفت، ۱۰۶۲ دقیقه برای تیمش بازی کرد، یک گل به ثمر رساند و چهار کارت زرد نیز دریافت کرد.

کادر فنی آلومینیوم امیدوار است بازگشت این مهاجم باتجربه بتواند قدرت تهاجمی تیم را در فصل جدید لیگ برتر افزایش دهد.

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