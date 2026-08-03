خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شوک نقل‌وانتقالاتی به اروپا

ورود مستقیم آرتتا برای شکار 150 میلیونی وینیسیوس

ورود مستقیم آرتتا برای شکار 150 میلیونی وینیسیوس
کد خبر : 1822069
لینک کوتاه کپی شد.

خوزه فلیکس دیاز، روزنامه‌نگار و کارشناس سرشناس رسانه AS، بار دیگر به بررسی احتمال جدایی وینیسیوس جونیور از رئال مادرید و پیوستن او به آرسنال در این تابستان پرداخته است.

به گزارش ایلنا، به گفته این خبرنگار اسپانیایی، میکل آرتتا سرمربی توپچی‌ها مستقیماً با این بازیکن برزیلی گفتگو کرده و ضمن تشریح پروژه باشگاه به او اطلاع داده است که تیم حول محور او ساخته خواهد شد.

در حال حاضر، این مهاجم قصد دارد در رئال مادرید بماند، اما در صورت عدم تمدید قرارداد، باشگاه تمایل خواهد داشت در صورت دریافت پیشنهادی ۱۵۰ میلیون یورویی او را به فروش برساند. این یک وضعیت مبهم و نامشخص است که باید به صورت روزانه مورد رصد قرار گیرد.

ورود مستقیم آرتتا برای شکار 150 میلیونی وینیسیوس

جدایی احتمالی یکی از نمادهای چند سال اخیر تیم مادریدی، بدون شک نشانه‌ای از یک بمب خبری قریب‌الوقوع در خط حمله خواهد بود؛ پس از شایعات پیرامون خولیان آلوارز در وهله اول و مایکل اولیسه در ادامه، جالب خواهد بود که بدانیم باشگاه برای پر کردن جای خالی ناشی از جدایی نایب‌قهرمان توپ طلای ۲۰۲۴، به سراغ کدام نام بزرگ خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل