ورود مستقیم آرتتا برای شکار 150 میلیونی وینیسیوس

به گزارش ایلنا، به گفته این خبرنگار اسپانیایی، میکل آرتتا سرمربی توپچی‌ها مستقیماً با این بازیکن برزیلی گفتگو کرده و ضمن تشریح پروژه باشگاه به او اطلاع داده است که تیم حول محور او ساخته خواهد شد.

در حال حاضر، این مهاجم قصد دارد در رئال مادرید بماند، اما در صورت عدم تمدید قرارداد، باشگاه تمایل خواهد داشت در صورت دریافت پیشنهادی ۱۵۰ میلیون یورویی او را به فروش برساند. این یک وضعیت مبهم و نامشخص است که باید به صورت روزانه مورد رصد قرار گیرد.

جدایی احتمالی یکی از نمادهای چند سال اخیر تیم مادریدی، بدون شک نشانه‌ای از یک بمب خبری قریب‌الوقوع در خط حمله خواهد بود؛ پس از شایعات پیرامون خولیان آلوارز در وهله اول و مایکل اولیسه در ادامه، جالب خواهد بود که بدانیم باشگاه برای پر کردن جای خالی ناشی از جدایی نایب‌قهرمان توپ طلای ۲۰۲۴، به سراغ کدام نام بزرگ خواهد رفت.

انتهای پیام/