خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هافبک مس رفسنجان راهی شیراز شد

هافبک مس رفسنجان راهی شیراز شد
کد خبر : 1822063
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه فجر سپاسی شیراز در ادامه سیاست جوان‌گرایی برای فصل جدید لیگ برتر، از جذب علیرضا افخم خبر داد. این هافبک ۲۱ ساله پس از توافق با مدیران باشگاه، به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شد.

به گزارش ایلنا،  فجر سپاسی شیراز روند تقویت ترکیب خود برای حضور در لیگ بیست‌وششم را با تمرکز بر جذب بازیکنان جوان ادامه داد و علیرضا افخم را به خدمت گرفت.

این هافبک ۲۱ ساله که فصل گذشته در ترکیب مس رفسنجان حضور داشت، پس از تأیید کادر فنی و توافق نهایی با مدیران باشگاه، قرارداد خود را با فجر سپاسی امضا کرد تا فصل جدید را با پیراهن طلایی‌پوشان شیراز آغاز کند.

افخم پیش از حضور در مس رفسنجان، سابقه بازی در تیم‌های پیکان و سایپا را نیز در کارنامه دارد و یکی از بازیکنان جوانی محسوب می‌شود که رسول خطیبی برای تقویت خط میانی تیمش روی توانایی‌های او حساب ویژه‌ای باز کرده است.

یکی از شاخص‌ترین لحظات دوران حضور این بازیکن در مس رفسنجان، گل زیبایی بود که در هفته شانزدهم فصل گذشته برابر خیبر خرم‌آباد از راه دور به ثمر رساند؛ گلی که باعث شد نام او در تیم منتخب هفته قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد فجر سپاسی با جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار، به دنبال کاهش میانگین سنی تیم و ساختن ترکیبی رقابتی برای بازگشت به لیگ برتر است و علیرضا افخم نیز یکی از مهره‌هایی خواهد بود که در این پروژه نقش‌آفرینی می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل