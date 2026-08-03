هافبک مس رفسنجان راهی شیراز شد
باشگاه فجر سپاسی شیراز در ادامه سیاست جوانگرایی برای فصل جدید لیگ برتر، از جذب علیرضا افخم خبر داد. این هافبک ۲۱ ساله پس از توافق با مدیران باشگاه، به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شد.
به گزارش ایلنا، فجر سپاسی شیراز روند تقویت ترکیب خود برای حضور در لیگ بیستوششم را با تمرکز بر جذب بازیکنان جوان ادامه داد و علیرضا افخم را به خدمت گرفت.
این هافبک ۲۱ ساله که فصل گذشته در ترکیب مس رفسنجان حضور داشت، پس از تأیید کادر فنی و توافق نهایی با مدیران باشگاه، قرارداد خود را با فجر سپاسی امضا کرد تا فصل جدید را با پیراهن طلاییپوشان شیراز آغاز کند.
افخم پیش از حضور در مس رفسنجان، سابقه بازی در تیمهای پیکان و سایپا را نیز در کارنامه دارد و یکی از بازیکنان جوانی محسوب میشود که رسول خطیبی برای تقویت خط میانی تیمش روی تواناییهای او حساب ویژهای باز کرده است.
یکی از شاخصترین لحظات دوران حضور این بازیکن در مس رفسنجان، گل زیبایی بود که در هفته شانزدهم فصل گذشته برابر خیبر خرمآباد از راه دور به ثمر رساند؛ گلی که باعث شد نام او در تیم منتخب هفته قرار بگیرد.
به نظر میرسد فجر سپاسی با جذب بازیکنان جوان و آیندهدار، به دنبال کاهش میانگین سنی تیم و ساختن ترکیبی رقابتی برای بازگشت به لیگ برتر است و علیرضا افخم نیز یکی از مهرههایی خواهد بود که در این پروژه نقشآفرینی میکند.