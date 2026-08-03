آغاز فعالیت وینیسیوس زیر نظر مورینیو

به گزارش ایلنا، رئال مادرید امروز تمرینات خود را با حضور سه چهره جدید از سر گرفت. وینیسیوس، برناردو سیلوا و براهیم دیاز پس از گذراندن معاینات پزشکی، به جمع سایر بازیکنان پیوستند و تمرین کردند.

با این حال، تمرکز اصلی رسانه‌ها روی ورود وینیسیوس به والدبباس بود. این بازیکن به دلیل علاقه آرسنال و وضعیت قراردادش با رئال مادرید در کانون توجه قرار گرفته است.

قرارداد وینیسیوس یک سال دیگر اعتبار دارد و باشگاه، همان‌طور که مارکا پیش‌تر گزارش داده بود، به نمایندگان او اعلام کرده که از پیشنهاد تمدید اخیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در همین حال، اظهارات اخیر میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، نیز به این موضوع دامن زده است. آرتتا در پاسخ به سؤالی درباره وینیسیوس گفت: «ما بسیار فعال هستیم و تلاش می‌کنیم تیم را بهتر و توسعه‌یافته‌تر کنیم. قرار نیست بی‌حرکت بنشینیم و درباره آنچه می‌خواهیم به دست آوریم، جاه‌طلب هستیم.»

وینیسیوس اکنون زیر نظر مورینیو قرار گرفته و سرمربی پرتغالی باید این وضعیت خاص را نیز مدیریت کند. خبر خوب دیگر برای مورینیو، در اختیار داشتن برناردو سیلوا است؛ بازیکنی که خودش جذب او را تأیید کرده بود، هرچند در مقطعی همه چیز به سمت انتقالش به اتلتیکومادرید پیش می‌رفت. براهیم دیاز نیز با توجه به رقابت شدیدی که حالا در خط حمله شکل گرفته، کار دشواری برای جلب رضایت مربی پیش رو دارد.

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