سه «خرید» جدید برای مورینیو؛ وینیسیوس، سیلوا و براهیم به تمرینات بازگشتند

به گزارش ایلنا، نیمکت رئال مادرید در هفته‌های اخیر با کمبود بازیکن روبه‌رو بود و مورینیو بیشتر به بازیکنان آکادمی و تعداد محدودی از نفرات اصلی متکی بود. بازگشت این سه نفر برای گروهی که بیش از بیست جلسه تمرینی را پشت سر گذاشته، حکم هوای تازه را دارد. مربی پرتغالی پیش‌تر اعلام کرده بود که از نبود همه بازیکنان نگران است و دوست دارد سه هفته کامل با ترکیب کامل‌تر کار کند؛ موضوعی که در پیش‌فصل پر از بازیکنان ملی‌پوش عملاً ممکن نبود.

مهم‌ترین بازگشت مربوط به وینیسیوس است. ستاره برزیلی که تیم ملی کشورش را در جام جهانی هدایت کرد اما در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل نروژ حذف شد، حالا با تغییر فیزیکی محسوس به مادرید برگشته است. با این حال، موضوع آینده او همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی باشگاه است. رئال مادرید پیشنهاد تمدید قرارداد روی میز گذاشته و موضع قاطعی دارد: یا وینیسیوس قرارداد را امضا می‌کند یا در ماه اوت فروخته می‌شود. قرارداد فعلی او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و باشگاه اجازه خروج رایگان او را نخواهد داد. این پرونده قرار است تا زمان حل‌وفصل نهایی ادامه داشته باشد.

در کنار او، برناردو سیلوا و براهیم نیز به تمرینات بازگشتند. برناردو سیلوا که با درخواست مستقیم مورینیو و به‌صورت آزاد از منچسترسیتی آمده، باید خط میانی تیم را تقویت کند؛ نقشی که در جام جهانی با پرتغال نتوانست به‌خوبی ایفا کند. کنترل توپ و تلاش بالای او دقیقاً همان چیزی است که مربی پرتغالی برای دادن نظم بیشتر به تیم به دنبال آن است.

براهیم دیاز نیز با روحیه‌ای بالا پس از رساندن مراکش به یک‌چهارم نهایی جام جهانی برگشته است. او قرار است در جناح راست قدرت آتشین ایجاد کند؛ پستی که تا نهایی شدن انتقال دیومانده تقریباً خالی بود و مورینیو در بازی مقابل فیورنتینا مجبور شد از دامفریس در آن سمت استفاده کند. بازگشت براهیم، اعتبار بیشتری به این جناح می‌دهد.

با حضور همزمان این سه بازیکن، مورینیو اکنون می‌تواند ترکیب اصلی خود را منسجم‌تر کند و برای شروع فصل آماده‌تر شود.

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