نسخه مهاجم سابق انگلیس برای قهرمانی یونایتد

به گزارش ایلنا، یونایتد همچنان به تلاش‌های خود برای جذب یک هافبک جدید ادامه می‌دهد؛ تیمی که پیش از این یوری تیلمانس را از استون ویلا و آندری سانتوس را از چلسی با مجموع رقم ۸۵ میلیون پوند به خدمت گرفته است. مایکل کریک احساس می‌کند که پس از جدایی کاسمیرو و مصدومیت شدید مانوئل اوگارته، تقویت بیشتر این خط ضروری است. این شرایط باعث شده تا انزو فرناندز به عنوان یک هدف بالقوه مطرح شود، به ویژه پس از آنکه این هافبک ۱۲۰ میلیون پوندی چلسی تمایل خود را برای جدایی در این تابستان ابراز کرده است.

حمایت هسکی از انتقال فرناندز

هسکی، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس، معتقد است امضای قرارداد با فرناندز می‌تواند انگیزه‌ای حیاتی برای شیاطین سرخ ایجاد کند تا در بالاترین سطح به رقابت بپردازند.

هسکی در گفتگو با بویل اسپورت اظهار داشت: «خط هافبک منطقه‌ای است که منچستریونایتد قطعا می‌تواند آن را ارتقا دهد و انزو فرناندز می‌تواند در این راه کمک‌کننده باشد. با جدایی کاسمیرو در اوایل تابستان، آن‌ها باید جای خالی آن حضور موثر را پر کنند. او پایان فصل بسیار خوبی داشت و غیبتش حس خواهد شد.»

«من فکر می‌کنم انزو فرناندز می‌تواند همان گزینه‌ای باشد که بیاید و جایگزین او شود. و اگر آن‌ها او را به خدمت بگیرند، می‌توانم آن‌ها را به عنوان مدعیان قهرمانی ببینم.»

تأکید بر توانایی رقابت برای عنوان قهرمانی

یونایتد از سال ۲۰۱۳ موفق به فتح لیگ برتر نشده است، اما هدایت تیم توسط کریک و کسب رتبه سوم در فصل گذشته، خوش‌بینی‌های تازه‌ای را در اولدترافورد برانگیخته است.

در کنار فرناندز، گزینه‌هایی همچون الکس اسکات، آدام وارتون، کارلوس بالبا و مانو کونه همچنان در رادار این باشگاه قرار دارند. علاوه بر خط هافبک، شیاطین سرخ به دنبال جذب یک مدافع چپ جدید مانند لوئیس هال یا مایلز لوئیس اسکلی هستند تا رقابت را برای لوک شاو ایجاد کنند.

هسکی در ادامه درباره پتانسیل تاکتیکی یونایتد افزود: «منچستریونایتد همواره بازیکنان بزرگی داشته است، اما سیستم‌های اجرا شده توسط مربیان قبلی همیشه مناسب آن‌ها نبوده است. اگر آن‌ها سیستم درستی را پیاده کنند، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانند با منچسترسیتی، آرسنال و لیورپول برای عنوان قهرمانی رقابت کنند.»

آماده‌سازی برای آغاز فصل جدید

شیاطین سرخ رقابت‌های فصل ۲۷-۲۰۲۶ لیگ برتر را با میزبانی از هال سیتی تازه صعود کرده در اولدترافورد و در تاریخ ۲۲ آگوست آغاز می‌کنند. این مسابقه مسلماً آزمونی فوری برای میزان اثرگذاری بازسازی ترکیب کریک پس از برنامه فشرده پیش‌فصل خواهد بود.

انتظار می‌رود جذب یک هافبک جدید در کنار اضافه کردن یک مدافع چپ، تا پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، همچنان اولویت اصلی کادر مدیریتی باشگاه باقی بماند.

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