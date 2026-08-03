دیومانده کلید خروج به مقصد رئال مادرید را رو کرد

به گزارش ایلنا، انتقال یان دیومانده، ستاره ساحل عاجی لایپزیش آلمان به رئال مادرید وارد تونل تاریکی از پیچیدگی‌های حقوقی شده است. دو هفته پس از آنکه باشگاه اسپانیایی علاقه رسمی خود را به این بازیکن اعلام کرد، درگیری شدیدی میان دو ایجنت بر سر حق نمایندگی او درگرفت؛ نزاعی که اکنون روی این معامله سایه افکنده و علامت سؤال‌های بزرگی را درباره امکان نهایی شدن آن ایجاد کرده است.

روزنامه اسپانیایی «موندو دپورتیوو» گزارش داده که منابع حقوقی نزدیک به فیفا به این جدال پایان داده‌اند. به گفته آن‌ها، نهاد حاکم بر فوتبال جهان هیچ صلاحیتی برای ورود به مناقشات مربوط به کمیسیون ایجنت‌ها ندارد و تاکید کرده‌اند که این موضوع باید مستقیماً میان طرفین ذی‌نفع حل‌وفصل شود؛ بنابراین، این مسئله به هیچ وجه روی انتقال بازیکن به رئال مادرید تأثیر نخواهد گذاشت.

همین منابع توضیح دادند که این معامله به محض ثبت بین‌المللی بازیکن توسط باشگاه آلمانی قطعی و نهایی خواهد شد و پس از آن، مجوز بازی او برای باشگاه اسپانیایی صادر می‌شود. آن‌ها افزودند که قوانین فیفا کاملاً شفاف است و هر بازیکنی حق دارد بدون مانع منتقل شود.

این منابع خاطرنشان کردند که فیفا پیش از این، این اصل را در پرونده لاسانا دیارا، بازیکن فرانسوی تثبیت کرده بود؛ اصلی که سال‌هاست پایه و اساس مقررات این فدراسیون را تشکیل داده و در صورت بروز مناقشات مشابه، حمایت حقوقی کاملی را از بازیکنان به عمل می‌آورد.

منابع مذکور حتی فراتر از این رفتند و اعلام کردند اگر بازیکن تصمیم بگیرد قرارداد خود را به صورت یک‌طرفه با باشگاه آلمانی فسخ کند، فیفا بلافاصله حق انتقال و بازی در پایتخت اسپانیا را به او اعطا خواهد کرد. هرگونه غرامتی که دیومانده بابت این فسخ به لایپزیش پرداخت کند، مسأله‌ای کاملاً مجزا از حق تضمین‌شده او برای بازی کردن است.

حل گره حقوقی فیفا؛ جنجال ایجنت‌ها مانع رئال نیست

ریشه این بحران به نزاع داغ میان مکس گریدل و شرکت مدیریتی «مکسیدل» که سال گذشته انتقال این بازیکن از لگانس اسپانیا به لایپزیش را زیر نظر داشت، و آژانس «راک نیشن» برمی‌گردد که در حال حاضر امور دیومانده را مدیریت می‌کند و نمایندگی وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی را نیز بر عهده دارد.

منابع مطلع می‌گویند «مکسیدل» پس از اینکه باشگاه آلمانی بدون هماهنگی با آن‌ها با «راک نیشن» وارد مذاکره شد، شکایتی را به دلیل نقض احتمالی قرارداد در فیفا مطرح کرد؛ مقامی که فتلیه جنجال را روشن کرد و این معامله را به یک مارپیچ حقوقی پیچیده کشاند.

دیومانده ۲۳ ساله یکی از برجسته‌ترین استعدادهای نوظهور فوتبال اروپا به شمار می‌رود. یک فصل فوق‌العاده با لایپزیش در بوندسلیگا، او را به هدف اصلی رئال مادرید تبدیل کرد که به دنبال تقویت خط حمله خود و جبران جدایی برخی از ستاره‌هایش است.

با وجود پیچیدگی‌های حقوقی، به نظر می‌رسد این معامله طی روزهای آینده نهایی شود. تضمین‌های قاطعانه فیفا مبنی بر اینکه این انتقال تحت تأثیر دعوای میان ایجنت‌ها قرار نخواهد گرفت، گواهی بر این موضوع است؛ ماجرایی که اکنون به یکی از داغ‌ترین سوژه‌های بازار نقل‌وانتقالات تابستانی تبدیل شده است.

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