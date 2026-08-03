چراغ سبز فیفا برای بازگشت اندونگ به استقلال

به گزارش ایلنا، وضعیت قراردادی دیدیه اندونگ در ماه‌های گذشته یکی از پرونده‌های پرحاشیه استقلال بود. این هافبک گابنی پیش از سفر به اردوی تیم ملی کشورش، با ارسال نامه‌ای قرارداد خود را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد و مشکلات مربوط به اقامت و پروانه کار را دلیل این تصمیم عنوان کرد.

باشگاه استقلال از همان ابتدا این فسخ را از نظر حقوقی معتبر ندانست و اعلام کرد روند قانونی آن به‌طور کامل طی نشده است. پس از مذاکرات میان طرفین، توافق اولیه برای ادامه همکاری حاصل شد، اما فدراسیون فوتبال با استناد به نامه فسخ، نام اندونگ را از فهرست استقلال خارج کرد و کارت بازی او نیز از اعتبار افتاد.

در ادامه، استقلال تلاش کرد این بازیکن را بار دیگر به فهرست تیم اضافه کند، اما بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات مانع ثبت قرارداد جدید شد. به همین دلیل، اندونگ با وجود توافق با باشگاه، فرصت حضور در دیدارهای نیم‌فصل دوم را از دست داد.

باشگاه استقلال اکنون در اطلاعیه جدید خود، آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرده و اعلام کرده است: «قرارداد دیدیه اندونگ به پایان رسیده و برای حضور در فصل جدید، باید قرارداد جدیدی میان بازیکن و باشگاه امضا شود.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بر اساس نظر فیفا، بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل گذشته به اتمام رسیده یا پیش‌تر نامه فسخ ارسال کرده‌اند، می‌توانند قرارداد جدید امضا کنند، قرارداد خود را تمدید کنند یا در صورت وجود قرارداد معتبر، همکاری خود را ادامه دهند.»

بر همین اساس، قرارداد قبلی اندونگ دیگر مبنای همکاری طرفین نخواهد بود، اما نامه فسخ پیشین نیز مانعی برای امضای قرارداد تازه ایجاد نمی‌کند و این هافبک گابنی در صورت توافق نهایی با استقلال، امکان بازگشت به جمع آبی‌پوشان را خواهد داشت.

این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای کادر فنی استقلال باشد. اندونگ در دوران حضورش یکی از مهره‌های مؤثر خط میانی تیم محسوب می‌شد و غیبت طولانی او در نیم‌فصل دوم، گزینه‌های سهراب بختیاری‌زاده را در مرکز میدان محدود کرده بود.

حالا با روشن شدن موضع فیفا و توضیحات رسمی باشگاه، مسیر ادامه همکاری دو طرف هموارتر از گذشته به نظر می‌رسد و تنها امضای قرارداد جدید و انجام مراحل اداری ثبت آن باقی مانده است.

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