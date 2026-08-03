شاهماهی نقلوانتقالات در تور توپچیها؛ برونو گیمارش در راه لندن
آرسنال در آستانه نهاییسازی یک انتقال بزرگ در خط هافبک قرار دارد و برونو گیمارش، کاپیتان نیوکسل، بهزودی در تستهای پزشکی این باشگاه برای امضای قراردادی به ارزش نزدیک به ۸۰ میلیون پوند شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، این انتقال، یک رهبر اثباتشده دیگر در لیگ برتر را به ترکیب تیم میکل آرتتا اضافه میکند و بخش مهمی از زمین را که قهرمان مسابقات در آن به دنبال کنترل و خلاقیت بیشتر است، تقویت خواهد کرد.
اگرچه دکلان رایس و مارتین زوبیمندی در حال حاضر یک زوج فوقالعاده و سطح بالا در خط هافبک میسازند، اما گیمارش قابلیت بازی در دو پست هافبک دفاعی (شماره ۶) و هافبک میانی (شماره ۸) را دارد و دست آرتتا را برای انعطاف تاکتیکی بیشتر باز میگذارد.
در سمت مقابل، جدایی کاپیتان نیوکسل بحران جدی رهبری در این تیم ایجاد خواهد کرد و ماتیاس یایسله، سرمربی جدید آنها را در موقعیتی قرار میدهد که به سرعت به دنبال یک جانشین فوری باشد.
تست پزشکی برونو گیمارش در آرسنال
به گزارش دیاتلتیک، با فشار آرسنال برای نهایی کردن این انتقال نزدیک به ۸۰ میلیون پوندی، گیمارش در آستانه انجام تستهای پزشکی این باشگاه قرار دارد.
این ستاره برزیلی نقش کلیدی در اوجگیری نیوکسل داشته و توانسته پاسهای رو به جلو، قدرت دفاعی بالا و اعتمادبهنفس لازم برای مسئولیتپذیری زیر فشار را به نمایش بگذارد.
آرسنال دقیقا به چنین مشخصاتی نیاز دارد، چرا که آرتتا به جای داشتن بازیکنانی صرفاً برای نشستن روی نیمکت، به دنبال ایجاد رقابت داخلی شدید در ترکیب خود است.
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که این باشگاه پیش از این ایلان مونیه و کریستوس تزولیس را به خدمت گرفته و قرارداد قرضی پیرو هینکاپیه را نیز دائمی کرده است.
پنجره نقلوانتقالاتی آرسنال تا به اینجا بیشتر هوشمندانه و با احتیاط سپری شده و گیمارش میتواند نخستین بمب واقعی و خرید جنجالی تابستان آنها باشد.
تکمیل خط هافبک آرتتا با خرید جدید
از دیدگاه باشگاه، این معامله اگرچه پرهزینه است اما کاملاً منطقی به نظر میرسد. گیمارش شناخت کاملی از لیگ برتر دارد، از پس بازیهای فیزیکی برمیآید و به رایس این امکان را میدهد که در صورت نیاز، آزادانهتر به جلو حرکت کند.
توانایی او در بازیسازی و حفظ توپ زیر فشار حریف نیز میتواند کنترل آرسنال را در بازیهای سخت خارج از خانه و مسابقات بزرگ اروپایی به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
در حال حاضر عدم حضور یک رقیب جدی به آرسنال کمک میکند تا وارد جنگ قیمتی نشود؛ اگرچه جستجوی نیوکاسل برای یافتن جانشین او ممکن است مراحل پایانی معامله را کمی به تأخیر بیندازد.
ورود دیرهنگام یک باشگاه دیگر میتواند موضع نیوکسل را در مذاکرات تقویت کند، اما آرسنال در حال حاضر به قدری در این انتقال پیش رفته که بعید است به راحتی عقب بیفتد.
پرداخت ۸۰ میلیون پوند رقمی هنگفت است، اما آرسنال به جای یک استعداد آیندهدار، در حال خرید یک کیفیت برتر و رهبری تضمینشده در زمان حال است.