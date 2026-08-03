استقلال به ماندن یاسر آسانی امیدوار شد

به گزارش ایلنا، پرونده قراردادی یاسر آسانی در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات باشگاه استقلال تبدیل شده بود. این بازیکن پیش از بازگشت به ایران، با ارسال نامه‌ای خواستار فسخ قرارداد خود شد؛ اقدامی که احتمال جدایی او را افزایش داد، اما مدیران باشگاه از همان ابتدا اعلام کردند این نامه به‌تنهایی از نظر حقوقی برای پایان همکاری کافی نیست.

با وجود این حواشی، آسانی پس از بازگشت به تهران در تمرینات استقلال حاضر شد و همراه سایر بازیکنان، برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل را دنبال کرد. حضور او با پیراهن شماره هفت نشان داد که همکاری این وینگر آلبانیایی با آبی‌پوشان، دست‌کم در شرایط فعلی، ادامه دارد.

باشگاه استقلال اکنون با انتشار اطلاعیه‌ای از دریافت اسناد جدید فیفا خبر داده و تأکید کرده است این اسناد، دیدگاه حقوقی باشگاه را تأیید می‌کنند. بر اساس اعلام استقلال، صرف ارسال نامه فسخ از سوی یک بازیکن به معنای خاتمه قطعی قرارداد نیست و برای نهایی شدن این روند، مراحل قانونی دیگری نیز باید طی شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که یاسر آسانی فسخ قرارداد خود را در سامانه رسمی فیفا ثبت نکرده و به همین دلیل، از نگاه باشگاه، قرارداد او همچنان معتبر است و مانعی برای ادامه همکاری وجود ندارد.

مدیران استقلال اعلام کرده‌اند نسخه‌ای از اسناد رسمی دریافتی از فیفا در زمان مناسب در اختیار فدراسیون فوتبال ایران نیز قرار خواهد گرفت تا وضعیت حقوقی این پرونده به‌طور کامل روشن شود.

با این شرایط، موضع استقلال درباره آینده آسانی شفاف‌تر از گذشته شده است. این باشگاه فسخ قرارداد این بازیکن را قطعی نمی‌داند و در صورت برطرف شدن موانع مربوط به ثبت قراردادها، این وینگر آلبانیایی می‌تواند یکی از مهره‌های کلیدی آبی‌ها در فصل جدید لیگ برتر باشد.

انتهای پیام/