شفافسازی استقلال درباره پروندههای جنپو، آسانی، اندونگ و ساپینتو
باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیهای، آخرین وضعیت پروندههای حقوقی مربوط به موسی جنپو، یاسر آسانی، دیدیه اندونگ و ریکاردو ساپینتو را تشریح کرد و از ادامه پیگیری این پروندهها از طریق فیفا و با همکاری وکلای بینالمللی باشگاه خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در اطلاعیهای رسمی، آخرین اقدامات انجامشده درباره پروندههای حقوقی چند بازیکن و سرمربی پیشین این تیم را تشریح و اعلام کرد روند پیگیری تمامی این پروندهها مطابق مقررات فیفا در حال انجام است.
در بخش مربوط به موسی جنپو آمده است: با آغاز جنگ در ایران، تمامی بازیکنان خارجی استقلال کشور را ترک کردند. پس از برقراری آتشبس و بازگشت شرایط عادی، باشگاه طی چندین نامه رسمی از بازیکنان خارجی، از جمله جنپو، خواست به تهران بازگردند و در تمرینات شرکت کنند، اما این بازیکن با استناد به مسائل امنیتی از بازگشت خودداری کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: جنپو با وجود عدم حضور در تمرینات و مسابقات، خواستار دریافت کامل مطالبات قراردادی خود شد و پس از آن نیز قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ و شکایتی را در فیفا ثبت کرد. استقلال نیز با همکاری وکلای بینالمللی خود، دفاعیات لازم را آماده کرده و از فیفا درخواست تمدید ۲۰ روزه برای ارائه مستندات تکمیلی کرده است.
باشگاه استقلال درباره وضعیت یاسر آسانی نیز اعلام کرد: بر اساس اسناد جدید ارسالی از سوی فیفا، صرف ارسال نامه فسخ از سوی یک بازیکن به منزله پایان قرارداد نیست. همچنین آسانی تاکنون فسخ قرارداد خود را در سامانه فیفا ثبت نکرده و مطابق اسناد رسمی، امکان ادامه همکاری او با استقلال بر اساس قرارداد معتبر قبلی وجود دارد. باشگاه همچنین اعلام کرد نسخهای از این اسناد در زمان مناسب در اختیار فدراسیون فوتبال ایران نیز قرار خواهد گرفت.
در خصوص دیدیه اندونگ نیز استقلال توضیح داد: قرارداد این بازیکن در پایان فصل گذشته به اتمام رسیده و برای ادامه همکاری باید قرارداد جدیدی میان طرفین امضا شود. بر اساس نظر فیفا، بازیکنانی که قراردادشان پایان یافته یا درخواست فسخ ارائه کردهاند، میتوانند قرارداد جدید امضا کنند، قرارداد خود را تمدید کنند یا در صورت اعتبار قرارداد قبلی، همکاری خود را ادامه دهند.
استقلال درباره پرونده ریکاردو ساپینتو نیز اعلام کرد: سرمربی پیشین این تیم بابت قراردادهای گذشته خود در فیفا طرح شکایت کرده است. باشگاه ضمن ارائه مستندات قانونی، مذاکرات با وکلای ساپینتو را نیز برای حلوفصل این پرونده دنبال میکند.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است: تمامی پروندههای حقوقی و قراردادی بازیکنان و اعضای کادر فنی، از جمله پرونده داکنز نازون که پیشتر درباره آن اطلاعرسانی شده بود، با هماهنگی وکلای بینالمللی باشگاه در حال پیگیری است و هرگونه اطلاعرسانی تکمیلی از طریق رسانه رسمی باشگاه انجام خواهد شد.