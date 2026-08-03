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واکنش باشگاه پرسپولیس به جنجال بازی تدارکاتی

واکنش باشگاه پرسپولیس به جنجال بازی تدارکاتی
کد خبر : 1821924
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باشگاه پرسپولیس با انتشار توضیحی درباره آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه اعلام کرد سرخ‌پوشان برابر تیم زیر ۲۱ سال ارزروم‌اسپور به میدان رفته‌اند و برگزاری این مسابقه با تصمیم کادر فنی انجام شده است.

به گزارش ایلنا،  باشگاه پرسپولیس در واکنش به برخی ابهام‌ها درباره دیدار تدارکاتی اخیر این تیم، اعلام کرد حریف سرخ‌پوشان در این مسابقه، تیم زیر ۲۱ سال ارزروم‌اسپور بوده است.

بر اساس اعلام باشگاه، این دیدار در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی پرسپولیس در اردوی پیش‌فصل ترکیه برگزار شد و انتخاب این حریف نیز بر اساس برنامه‌ریزی کادر فنی صورت گرفته است.

در توضیحات باشگاه پرسپولیس آمده است این مسابقه با هدف اجرای برنامه‌های تاکتیکی، ارزیابی شرایط بازیکنان و آماده‌سازی هرچه بهتر تیم برای آغاز فصل جدید انجام شده و در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده کادر فنی قرار داشته است.

 

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