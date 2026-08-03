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چراغ سبز خیبر برای میزبانی لیگ برتر؛ ورزشگاه تختی آماده بازگشت شد

چراغ سبز خیبر برای میزبانی لیگ برتر؛ ورزشگاه تختی آماده بازگشت شد
کد خبر : 1821907
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مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد از پایان عملیات بازسازی و بهسازی ورزشگاه تختی خبر داد و اعلام کرد این ورزشگاه پس از رفع خسارت‌های ناشی از جنگ، آماده میزبانی از مسابقات لیگ برتر است.

به گزارش ایلنا،  ورزشگاه تختی خرم‌آباد در جریان جنگ اخیر آسیب‌هایی را متحمل شد، اما طی هفته‌های گذشته عملیات بازسازی و بهسازی بخش‌های مختلف این مجموعه، از جمله زمین چمن، به پایان رسید و اکنون شرایط لازم برای میزبانی از رقابت‌های لیگ برتر فراهم شده است.

مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر، پس از بازدید از ورزشگاه، درباره آخرین وضعیت این مجموعه گفت: به همراه مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس هیئت فوتبال استان و معاونان آن‌ها از ورزشگاه تختی بازدید داشتیم. البته این نخستین بازدید ما در فاصله بین دو فصل نبود و طی این مدت چندین مرحله روند آماده‌سازی مجموعه را بررسی کرده‌ایم.

او درباره روند بازسازی ورزشگاه افزود: متأسفانه این ورزشگاه در جریان جنگ آسیب جدی دیده بود و لازم بود بخش‌های مختلف آن با همکاری دستگاه‌های مسئول بازسازی شود. خوشبختانه اکنون همه اقدامات لازم انجام شده و ورزشگاه برای برگزاری مسابقات آماده است. اگر برنامه‌ها طبق پیش‌بینی پیش برود، هفته آینده میزبان فجر سپاسی خواهیم بود.

عبدی درباره احتمال حضور تماشاگران در مسابقه نخست خانگی نیز اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که شرایط برای حضور هواداران فراهم شود تا بار دیگر شاهد فضای پرشور ورزشگاه تختی خرم‌آباد باشیم.

مالک باشگاه خیبر در پایان گفت: از مدیرکل ورزش و جوانان، استاندار، رئیس هیئت فوتبال استان و همه افرادی که در آماده‌سازی ورزشگاه همکاری کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین عوامل باشگاه در این مدت به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند تا شرایط لازم برای میزبانی مسابقات فراهم شود.

 
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