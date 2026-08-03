ستاره لیگ یک به اراک رسید (عکس)

زلفی‌پور که در پست مدافع و وینگر چپ بازی می‌کند، فصل گذشته یکی از مهره‌های تأثیرگذار لیگ دسته اول فوتبال ایران بود. او در ترکیب نفت و گاز گچساران ۳۰ بار به میدان رفت و با ثبت ۶ گل و ۲ پاس گل، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.

این بازیکن پس از سه فصل حضور در نفت و گاز گچساران، تصمیم به جدایی گرفت و حالا فوتبال خود را در لیگ برتر و با پیراهن آلومینیوم اراک دنبال خواهد کرد.

آلومینیوم پیش از این نیز سید مهران موسوی، ساسان جعفری‌کیا، محمود مطلق‌زاده و شروین بزرگ را به خدمت گرفته بود و با جذب رضا زلفی‌پور، تعداد خریدهای تابستانی این تیم به پنج بازیکن رسید.

کادر فنی آلومینیوم امیدوار است این بازیکن با توجه به نمایش موفق خود در لیگ آزادگان، بتواند در فصل جدید لیگ برتر نیز به یکی از مهره‌های مؤثر تیم تبدیل شود.