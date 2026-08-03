آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
در حالی که کمتر از دو هفته تا آغاز بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده، بازار نقلوانتقالات به حساسترین مقطع خود رسیده است. برخلاف تصور اولیه، هنوز بسیاری از تیمهای مدعی پروندههای باز و تصمیمهای مهمی در پیش دارند؛ از پنجره بسته استقلال و بازسازی پرسپولیس گرفته تا سیاست ثبات در سپاهان. بررسی روند روزهای اخیر نشان میدهد رقابت نقلوانتقالاتی هنوز به پایان نرسیده و ممکن است مهمترین جابهجاییهای تابستانی در روزهای پایانی رقم بخورد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر، فضای نقلوانتقالات فوتبال ایران وارد مرحلهای شده که دیگر کمتر خبری از جذبهای پرشمار و هیجان ابتدای تابستان دیده میشود. اکنون مدیران باشگاهها بیش از آنکه به دنبال خریدهای متعدد باشند، در تلاش هستند آخرین قطعات پازل تیمهای خود را کنار هم قرار دهند؛ پازلی که برای برخی باشگاهها تقریباً کامل شده و برای برخی دیگر هنوز فاصله زیادی تا تکمیل دارد.
بررسی تحولات روزهای اخیر نشان میدهد سه باشگاه مدعی لیگ یعنی استقلال، پرسپولیس و سپاهان، هر کدام با شرایط متفاوتی وارد روزهای پایانی نقلوانتقالات شدهاند و استراتژی متفاوتی را دنبال میکنند.
استقلال؛ دغدغهای فراتر از جذب بازیکن
در استقلال، مسئله اصلی دیگر فقط خرید بازیکن نیست. آبیپوشان در شرایطی به استقبال فصل جدید میروند که بسته بودن پنجره نقلوانتقالات همچنان بزرگترین دغدغه مدیران و کادر فنی محسوب میشود. این موضوع باعث شده حتی بازیکنانی که جذب شدهاند نیز فعلاً امکان حضور رسمی در ترکیب را نداشته باشند.
در کنار این چالش، جدایی رامین رضاییان نیز معادلات فنی استقلال را پیچیدهتر کرده است. رضاییان فصل گذشته یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان آبیها بود و نقش مهمی در طراحی حملات از جناح راست داشت. خروج چنین مهرهای در فاصله کوتاه تا آغاز لیگ، خلأ بزرگی در ترکیب استقلال ایجاد کرده که پر کردن آن کار سادهای نخواهد بود.
از سوی دیگر، استقلال هنوز در برخی پستها با کمبود بازیکن مواجه است و اگر پنجره نقلوانتقالات این باشگاه بهزودی باز نشود، کادر فنی ناچار خواهد بود فصل را با اسکوادی آغاز کند که از نظر عمق، فاصله محسوسی با استانداردهای یک تیم مدعی دارد.
پرسپولیس؛ تابستان بازسازی ادامه دارد
در سوی دیگر، پرسپولیس بیش از هر چیز درگیر بازسازی ترکیب خود است. جدایی چند بازیکن باتجربه از جمله مرتضی پورعلیگنجی و سروش رفیعی نشان میدهد سرخپوشان وارد مرحله تازهای از تغییر نسل شدهاند.
همزمان، منتفی شدن انتقال محمدجواد حسیننژاد نیز نشان داد باشگاه حاضر نیست برای جذب هر بازیکنی هزینههای سنگین پرداخت کند. این موضوع از تغییر رویکرد مدیریتی پرسپولیس حکایت دارد؛ رویکردی که بر اساس آن، جذب بازیکن باید متناسب با نیازهای فنی و توان مالی باشگاه باشد.
در شرایط فعلی، تمرکز پرسپولیس روی تقویت خط دفاعی قرار گرفته است. کادر فنی معتقد است با وجود تغییرات گسترده در ترکیب، هنوز در پست مدافع میانی و مدافع چپ نیاز به جذب بازیکن احساس میشود و احتمال دارد مهمترین خریدهای این تیم در روزهای پایانی نقلوانتقالات انجام شود.
سپاهان؛ حفظ سرمایهها به جای خریدهای پر سر و صدا
برخلاف دو رقیب سنتی، سپاهان تابستان آرامتری را پشت سر گذاشته است. طلاییپوشان بیشتر از آنکه به دنبال جذب ستارههای جدید باشند، تلاش کردهاند مهرههای تأثیرگذار خود را حفظ کنند.
تمدید قرارداد مهدی لیموچی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. بازیکنی که پیش از مصدومیت یکی از بهترین مهرههای هجومی سپاهان بود و حالا باشگاه قصد دارد با حفظ او، ثبات فنی خود را حفظ کند.
این سیاست نشان میدهد سپاهان برخلاف سالهای گذشته، به دنبال تغییرات گسترده نیست و معتقد است حفظ شاکله اصلی تیم، شانس موفقیت را افزایش خواهد داد.
تیمهای میانه جدول؛ سرمایهگذاری روی آینده
در میان سایر تیمهای لیگ، روند متفاوتی مشاهده میشود. باشگاههایی مانند فجر سپاسی و چادرملو اردکان به جای ورود به رقابت مالی با مدعیان، مسیر دیگری را انتخاب کردهاند.
جذب بازیکنان جوان و مستعد نشان میدهد این باشگاهها به دنبال ساختن تیمی هستند که علاوه بر تأمین نیازهای فصل جاری، در سالهای آینده نیز ارزش فنی و اقتصادی داشته باشد. این تغییر نگاه میتواند یکی از اتفاقات مثبت فوتبال ایران در سالهای آینده باشد؛ زیرا سرمایهگذاری روی بازیکنان جوان، هم هزینه کمتری دارد و هم امکان درآمدزایی از محل انتقال آنها را افزایش میدهد.
بازار مربیان هنوز بسته نشده است
در کنار جابهجایی بازیکنان، نیمکتها نیز همچنان در کانون توجه قرار دارند. انتخاب محمد نوری به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان نشان داد برخی باشگاهها ترجیح دادهاند به مربیان جوانتر فرصت بدهند.
از سوی دیگر، تصمیم جواد نکونام برای نپذیرفتن پیشنهادهای موجود، احتمال بازگشت او به لیگ را منتفی نکرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر یکی از تیمهای مدعی فصل را ضعیف آغاز کند، نام نکونام بار دیگر به عنوان یکی از جدیترین گزینههای نیمکت آن باشگاه مطرح خواهد شد.
لژیونرها؛ پروندههایی که هنوز باز هستند
بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران تنها به باشگاههای داخلی محدود نمیشود. وضعیت چند ملیپوش ایرانی نیز همچنان مشخص نیست و این موضوع میتواند در روزهای آینده به یکی از سوژههای اصلی فوتبال ایران تبدیل شود.
رامین رضاییان پس از جدایی از استقلال هنوز مقصد بعدی خود را انتخاب نکرده و گفته میشود بازگشت به فوتبال اروپا یکی از گزینههای اوست. محمد محبی نیز پس از پایان همکاری با باشگاه قبلی، در آستانه انتخاب تیم جدید قرار دارد و احتمال حضورش در لیگ امارات بیش از سایر گزینهها ارزیابی میشود.
روزهای سرنوشتساز در انتظار بازار
اگرچه زمان زیادی تا آغاز لیگ باقی نمانده، اما هنوز پروندههای مهمی روی میز مدیران باشگاهها قرار دارد. تعیین تکلیف وضعیت پنجره نقلوانتقالات استقلال، خریدهای نهایی پرسپولیس، انتخاب مقصد برخی ستارههای ملیپوش و تکمیل فهرست تیمهای تازهوارد، مهمترین اتفاقاتی هستند که میتوانند چهره بازار را در روزهای آینده تغییر دهند.
در چنین شرایطی، نمیتوان بازار تابستانی را تمامشده دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داده بسیاری از انتقالهای مهم، درست در روزهای پایانی و حتی ساعات آخر نقلوانتقالات نهایی میشوند.
بازار نقلوانتقالات لیگ برتر در آستانه ورود به آخرین ایستگاه خود قرار دارد، اما برخلاف تصور، هنوز ابهامات مهمی در میان تیمهای مدعی دیده میشود. استقلال درگیر حل مشکلات اداری و تکمیل اسکواد است، پرسپولیس همچنان پروژه بازسازی خود را ادامه میدهد و سپاهان با حفظ ستونهای اصلی تیم، به دنبال ثبات فنی است. در کنار این سه تیم، باشگاههای میانه جدول نیز با رویکردی متفاوت به دنبال ساختن آینده هستند.
به نظر میرسد تا پیش از آغاز لیگ، هنوز چند انتقال مهم و چند تصمیم سرنوشتساز باقی مانده است؛ تصمیمهایی که میتوانند نهتنها معادلات نقلوانتقالات، بلکه توازن قدرت میان مدعیان لیگ برتر را نیز تغییر دهند.