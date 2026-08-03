بدبیاری بارسا در آستانه فصل جدید

به گزارش ایلنا، این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که لغو دیدار تدارکاتی بعدی آبی‌اناری‌ها رسماً به تأیید رسیده است.

شاگردان هانسی فلیک تازه‌کار خود را در حضور تماشاگران مشتاق استارت زده‌اند و جمعه گذشته برای نخستین بار در تابستان جاری برابر دیدگان هواداران به میدان رفتند. کاتالان‌ها پس از سفر به انگلیس جهت برپایی اردوی پیش‌فصل، در ضربات پنالتی مغلوب بیرمنگام سیتی شدند.

برنامه بعدی بارسلونا برگزاری یک بازی دوستانه دیگر در روز دوشنبه برابر پرستون، یکی دیگر از رقبای حاضر در چمپیونشیپ بود.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، در آستانه این رویداد به فلیک و یارانش اطلاع داده شد که این مسابقه طبق برنامه‌ریزی قبلی برگزار نخواهد شد. طبق گزارش منتشر شده از سوی موندو دپورتیوو:

«این دیدار به این دلیل لغو شده است که حریف آبی‌اناری‌ها چندین بازیکن خود را به دلیل عدم آمادگی در اختیار نداشت و مجبور بود ترکیبی متشکل از تعداد زیادی از بازیکنان تیم زیر ۲۱ سال را روانه میدان کند.»

با توجه به لغو این بازی، بارسلونا روز دوشنبه به جای مسابقه، یک جلسه تمرینی پیش‌بینی‌نشده را برگزار خواهد کرد.

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