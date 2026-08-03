کولو موانی به یوونتوس پیوست

به گزارش ایلنا، طبق بیانیه رسمی پاری‌سن‌ژرمن، قهرمان فرانسه این انتقال را تأیید کرد و ضمن قدردانی از این مهاجم، برای او در آینده آرزوی موفقیت نمود.

پاریسی‌ها جزئیات مالی این معامله را افشا نکردند، اما بر اساس گزارش‌ فابریزیو رومانو، این قرارداد شامل ۳۸ میلیون یورو مبلغ ثابت به همراه حدود ۱۲ میلیون یورو پاداش است و کولو موانی قراردادی تا سال ۲۰۳۱ به امضا رسانده است.

بازگشت دائمی راندال کولو موانی به یوونتوس

این انتقال به یک داستان طولانی‌مدت پایان می‌دهد. کولو موانی اولین بار در زمستان فصل ۲۵-۲۰۲۴ به صورت قرضی به یوونتوس پیوست و با به ثمر رساندن ۱۰ گل در ۲۲ مسابقه عملکرد درخشانی داشت؛ عملکردی که به بیانکونری در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا و قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر کمک شایانی کرد.

او فصل گذشته را پیش از این انتقال دائمی، به صورت قرضی در تاتنهام سپری کرد. به این ترتیب پاری‌سن‌ژرمن که در سال ۲۰۲۳ او را از اینتراخت فرانکفورت خریده بود، با مهاجمی که دیگر در برنامه‌های لوئیس انریکه جایی نداشت خداحافظی می‌کند.

انتهای پیام/