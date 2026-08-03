خرید جنجالی از تیم خواهرخوانده
ستاره آرژانتینی جام جهانی به چلسی پیوست
باشگاه چلسی با امضای قراردادی هفتساله، والنتین بارکو، ملیپوش آرژانتینی و ستاره جنجالی جام جهانی را از استراسبورگ به خدمت گرفت.
به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۲ ساله که در طول فصل ۲۴-۲۰۲۳ هفت بار برای برایتون به میدان رفت (از جمله ۶ بازی در لیگ برتر)، به هفتمین خرید دوران سرمربیگری ژابی آلونسو تبدیل میشود.
بارکو بازیکنی چندپسته است که علاوه بر پست تخصصیاش در دفاع چپ، قابلیت بازی در پست هافبک وسط را نیز دارد. او در ترکیب تیم ملی آرژانتین که به عنوان نایبقهرمانی جام جهانی دست یافت حضور داشت و پنجمین بازی ملی خود را در جریان پیروزی ۳-۱ مرحله گروهی مقابل اردن به ثبت رساند.
او در سال ۲۰۲۴ ابتدا به صورت قرضی از برایتون راهی استراسبورگ شد، اما یک سال بعد و پس از کمک به این تیم برای کسب سهمیه لیگ کنفرانس اروپا، قرارداد خود را دائمی کرد.
در مجموع، این مدافع آرژانتینی ۵۳ بار با پیراهن این تیم حاضر در لیگ یک به میدان رفت.
درگیری جنجالی با بلینگام و خریدهای تازه آلونسو
او بلافاصله پس از پیروزی ۲-۱ تیمش در مرحله نیمهنهایی جام جهانی در آتلانتا، درگیری لفظی شدیدی با جود بلینگام، ستاره انگلیسی داشت؛ جایی که به نظر میرسید بلینگام ضربهای به سر بارکو زده است. این بازیکن آرژانتینی که یک نیمکتنشین بود و در جریان بازی حضور پیدا نکرد، پس از به ثمر رسیدن گل مساوی توسط انزو فرناندز، برای خوشحالی وارد زمین شده بود.
انتظار میرود او به زودی در تور استرالیا و هنگکنگ به همتیمیهای جدید خود ملحق شود.
این انتقال در راستای ادامه فعالیتهای پرکار چلسی در بازار تابستانی انجام میشود؛ چرا که آنها به دنبال بازسازی ترکیب خود زیر نظر ژابی آلونسو هستند.
آنها روز شنبه جذب دنی ولبک، مهاجم باتجربه برایتون را تأیید کردند که این خرید پس از پیوستن ماکسنس لاکروآ از کریستال پالاس و مورگان راجرز از استون ویلا قطعی شد.
علاوه بر این نفرات، مارکو پالسترا، امانوئل امگا و ژووانی کوندا نیز به جمع آبیهای لندن اضافه شدهاند.