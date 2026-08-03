پاسخ قاطع بارسا به پیاسجی
ستاره اسپانیایی فروشی نیست
باشگاه بارسلونا با ارسال پیامی واضح به پاریسنژرمن، موضع قاطع خود را درباره فروش احتمالی فران تورس اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این اتفاق در حالی رخ میدهد که پاریسنژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، همچنان به تلاشهای خود برای به خدمت گرفتن این بازیکن اسپانیایی ادامه میدهد.
آینده فران تورس، مهاجم بارسلونا، طی هفتههای اخیر به شکل ناگهانی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
در حالی که پیش از این تصور میشد این بازیکن ۲۶ ساله از حضور در پایتخت کاتالونیا کاملاً رضایت دارد، اکنون مشخص شده که او به طور جدی در حال بررسی یک ماجراجویی جدید خارج از بارسلونا است.
در میان علاقهمندی گسترده باشگاهها به بازیکنی که تنها ۱۲ ماه از قراردادش باقی مانده، پاریسنژرمن جدیترین گزینهای است که نامش حول محور انتقال فران تورس مطرح میشود.
تنها چند ساعت پس از انتشار اخبار و گزارشهایی مبنی بر چراغ سبز و تمایل مدیران نیوکمپ به فروش احتمالی این مهاجم، اکنون گفته میشود دکو و سایر مسئولان باشگاه در را به روی این انتقال بستهاند.
طبق گزارش منتشر شده از سوی موندو دپورتیوو:
«بر اساس اعلام منابع آگاه درون باشگاه، موضع بارسلونا در این پرونده کاملاً شفاف است: فران تورس فروشی نیست، چرا که آنها روی حضور و تواناییهای او حساب باز کردهاند.»
در ادامه این گزارش اضافه شده که برنامهریزی باشگاه بر این است تا پس از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات، در ماه سپتامبر، نهاییسازی جزئیات و مفاد قرارداد جدید با فران تورس را آغاز کنند.