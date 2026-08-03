ولخرجی بیسابقه اروپاییها
گرانترین تابستان تاریخ فوتبال پس از جام جهانی ۲۰۲۶
در فاصله میان سوت پایان جام جهانی ۲۰۲۶ و آغاز فصل جدید، باشگاههای بزرگ اروپا دست به خریدهای گرانقیمت و بیسابقهای زدهاند.
به گزارش ایلنا، باشگاههایی که اوایل تابستان عملکرد ستارههای خود در ایالات متحده، مکزیک و کانادا را زیر نظر داشتند، در بازگشت به اتاقهای مدیریت با مذاکرات سنگین، نوبتهای تست پزشکی و ایجنتهایی مواجه شدند که پیش از بستهشدن پنجره به دنبال آخرین دستمزد چرب و نرم خود میگردند.
این اتفاق نباید چندان غافلگیرکننده باشد؛ چرا که هر تورنمنت بزرگی بازار نقلوانتقالات را بازنویسی میکند. اعتبار بازیکنان در برابر دیدگان صدها میلیون بیننده ساخته یا تخریب میشود و مدیران ورزشی نیز با دقت همهچیز را زیر نظر دارند و فهرستهای خرید خود را لحظهبهلحظه بهروزرسانی میکنند. تفاوت امسال در ابعاد و مقیاس رقم خورده است؛ طوری که باشگاههای لیگ برتری تنها ظرف چند هفته پس از بازگشایی پنجره نقلوانتقالات، رکورد قبلی خریدهای تابستانی را شکستند و این در حالی است که تا پایان ماه آگوست هنوز زمان باقی مانده است.
هوادارانی که علاقه دارند نحوه رقم خوردن اتفاقات فصل جدید، از کورس قهرمانی و نبرد بقا گرفته تا زمان به ثمر رسیدن نخستین گل مهاجمان تازه وارد را پیشبینی کنند، به پلتفرمهایی نظیر "لاکی ربل اسپورتسبوک" روی آوردهاند تا مسابقات را با دقت بیشتری دنبال کنند. این بخشی از یک الگوی کلانتر در تابستان جاری است؛ چرا که با بالا رفتن ارقام نقلوانتقالات، کنجکاوی و حساسیتها نسبت به عملکرد این خریدهای گرانقیمت پس از شروع فصل نیز دوچندان شده است.
دلیل سرعت بالای تحرکات در بازار نقلوانتقالات
باشگاهها امسال فرصت کمتری برای تنفس داشتند. برگزاری جام جهانی در اواسط پنجره تابستانی موجب شد تا مدیران ورزشی در شرایطی مشغول مذاکره برای بستن قراردادها باشند که گزینههای اصلیشان در جام جهانی مشغول بازیهای ملی بودند. این مسئله باعث شد برخی از معاملهها بسیار زودتر از حد معمول نهایی شوند تا باشگاهها پیش از درخشش بازیکنان در جام جهانی و ورود رقبا، هدفهای خود را جذب کرده باشند.
از سوی دیگر، بحث مالی مطرح است. حق پخش تلویزیونی، بندهای تسویهحساب یوفا و صعود به لیگ قهرمانان اروپا باعث شده تا باشگاهها به نقلوانتقالات، هم به چشم یک معامله مالی و هم یک تصمیم فوتبالی نگاه کنند. باشگاههای فروشنده میدانند قیمت تعیینشده یا بند فسخ تنها زمانی اعتبار دارد که خریدار به حد کافی برای پرداخت آن مشتاق باشد؛ در این تابستان، خریداران مشتاق زیادی وجود داشتند.
برندگان و ریسکهای نوظهور در بازار
بخش زیادی از سنگینترین مبالغ صرف خرید عناصر هجومی شده که کارشان تازه در جام جهانی به پایان رسیده است؛ درست همان نوع از انتقالات که کارشناسان هر ساله نسبت به آن هشدار میدهند و باشگاهها باز هم مرتکبش میشوند. تاریخ ثابت کرده خرید مهاجمان با رکوردهای قیمتی بالا، ریسک بسیار بالاتری نسبت به هافبکها یا مدافعان دارد؛ چرا که تضمین گلزنی به مراتب دشوارتر از ارائه یک عملکرد دفاعی باثبات است. با این حال، این موضوع مانع از آن نشده که چندین باشگاه رکورد نقلوانتقالات خود را در تابستان جاری نشنانند.
در سمت دیگر این معاملهها، باشگاههای فروشندهای قرار دارند که ناگهان با حجم عظیمی از پول نقد مواجه شدهاند و اکنون تحت فشارند تا از این سرمایه مجددا و به شکلی درست استفاده کنند. فروش یک ستاره بزرگ میتواند بودجه یک باشگاه میانجدولی را یکشبه دگرگون کند و نحوه خرج کردن این درآمد هنگفت، معمولاً بیشتر از خودِ فرایند فروش، دو یا سه فصل آینده آنها را شکل میدهد.
چه رویدادهایی پیش از بسته شدن پنجره در انتظار است؟
هنوز بخش مهمی از پنجره نقلوانتقالات باقی مانده است. باشگاههایی که همچنان در پست مهاجم یا مدافع میانی با کمبود مواجه هستند، رقبا را به دقت زیر نظر خواهند داشت تا پیش از گرانتر شدن قیمتها جا نمانند. قراردادهای قرضی که بخش آرامتر اما به همان اندازه مهم بازار هستند، تا آخرین ساعات مهلت قانونی به جابهجایی و تقویت ترکیبها ادامه خواهند داد؛ بهویژه برای باشگاههایی که در تلاشند میان قوانین فیرپلی مالی و لیست درخواستی سرمربی خود تعادل ایجاد کنند.
فصل جدید لیگ برتر انگلیس امسال یک هفته دیرتر از حد معمول آغاز میشود؛ تصمیمی آگاهانه تا به بازیکنان حاضر در جام جهانی فرجه بیشتری برای استراحت و بازیافت توان پیش از شروع دوباره فشار مسابقات داده شود. اینکه آیا این یک هفته اضافی تغییری در زمین مسابقه ایجاد خواهد کرد یا خیر مشخص نیست، اما به باشگاهها چند روز بیشتر فرصت میدهد تا پیش از تثبیت نهایی ترکیبها، کارهای باقیمانده خود را به پایان برسانند.
برای تمام کسانی که از بیرونِ اتاقهای مدیریت نظارهگر اوضاع هستند، هفتههای پیشرو نویدبخش پیچوقوسهای فراوانی است: شایعاتی که به تستهای پزشکی ختم میشوند، تستهای پزشکی که به رونمایی بازیکن میرسند و حداقل یک معامله که هیچکس تا خودِ روز پایانی انتظارش را نمیکشد.