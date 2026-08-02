قهرمانی بنیامین فرجی در مسابقات تنیس روی میز کانتندر لائوس

به گزارش ایلنا، بنیامین فرجی، ملی‌پوش جوان تنیس روی میز ایران، با تداوم درخشش خود در رقابت‌های کانتندر جوانان لائوس، عنوان قهرمانی رده سنی زیر 19 سال این مسابقات را از آن خود کرد.

فرجی در دیدار فینال مقابل آبهینانده پرادیوادی از هند در یک مسابقه جذاب و نزدیک با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاد.

ملی‌پوش پینگ پنگ کشورمان در این دیدار گیم‌های اول، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج 15 بر 13، 11 بر 9 و 11 بر 9 به سود خود به پایان رساند و جام قهرمانی را بالای سر برد.

فرجی در مسیر قهرمانی، نمایندگانی از کشورهای هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، چین‌تایپه و هند را شکست داده بود و با عملکردی خیره کننده، مدال طلای این دوره از مسابقات را برای ایران به ارمغان آورد.

امیر بخشى مربى تیم ملى جوانان، هدایت پینگ پنگ بازان اعزامى به رقابت های لائوس را برعهده دارد.

رقابت‌های کانتندر جوانان وینتیان به میزبانی کشور لائوس از 8 تا 11 مردادماه و با حضور قدرت های تنیس روی میز دنیا برگزار شد.

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