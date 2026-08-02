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خلیفه و گودرزی با آلومینیوم تمرین کردند

خلیفه و گودرزی با آلومینیوم تمرین کردند
کد خبر : 1821687
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دو بازیکن استقلال در تمرین تیم آلومینیوم اراک حضور یافتند.

به گزارش ایلنا، محمد خلیفه و بهرام گودرزی طی فصل گذشته برای تیم فوتبال آلومینیوم اراک به میدان رفتند و در نقل‌وانتقالات تابستانی، با باشگاه استقلال قرارداد بستند.

این دو بازیکن در صورت بسته ماندن نقل‌وانتقالاتی استقلال تا شروع فصل، مطابق تفاهم‌نامه میان دو باشگاه به مدت نیم‌فصل به آلومینیوم بازمی‌گردند و از هفته شانزدهم لیگ برتر برای استقلال به میدان می‌روند.

از اردوی تیم اراکی شنیده می‌شود که خلیفه و گودرزی عصر امروز (یکشنبه) در تمرین آلومینیوم شرکت کردند و قرار است طی روزهای آینده در تمرینات شاگردان پیروز قربانی حاضر شوند.

در صورتی که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال تا پایان هفته باز نشود، خلیفه و گودرزی به‌صورت قطعی طی نیم‌فصل اول لیگ بیست‌وششم برای آلومینیوم بازی می‌کنند.

 

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