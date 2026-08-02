بایرلورکوزن در یکقدمی توافق
جانشین گریمالدو مشخص شد
باشگاه بایرلورکوزن برای تقویت جناح چپ خود دست به کار شده و در آستانه نهایی کردن قرارداد با جانشین الکس گریمالدو قرار دارد.
به گزارش ایلنا، پس از فروش آلخاندرو گریمالدو به اتلتیکو مادرید در ازای مبلغی در حدود ۲۲ میلیون یورو، به نظر میرسد بایرلورکوزن جانشین این مدافع چپ اسپانیایی را پیدا کرده است.
طبق گزارش جانلوکا دیمارتزیو و فابریزیو رومانو، پیشنهاد لورکوزن برای جذب گوتیرز مورد موافقت باشگاه ناپولی قرار گرفته است. مبلغ این انتقال با احتساب پاداشها در حدود ۳۰ میلیون یورو برآورد میشود.
این مدافع چپ اسپانیایی در طول فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، در ۳۶ مسابقه برای ناپولی به میدان رفت که حاصل آن ثبت یک گل و یک پاس گل بود.
انتظار میرود ورکسلف جناح مقابل خط دفاعی خود را نیز تقویت کند و زکریا الواحدی، مدافع باشگاه خنک، از جمله گزینههای مد نظر برای پست مدافع راست به شمار میرود.