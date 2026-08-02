به گزارش ایلنا، اندریک و الکسیس سیریا، بازیکن جوان رئال، در نیمه اول بازی در ورزشگاه وورترسی کلاگن‌فورت، کهکشانی‌ها را با دو گل پیش انداختند، اما در ادامه روبرتو پیکولی و مویزه کین بازی را برای تیم ایتالیایی به تساوی کشاندند.

پس از پایان مسابقه، مورینیو درباره عملکرد تیمش صحبت کرد و نظرات خود را درباره ترکیب تغییریافته‌اش به زبان آورد.

رئال مادرید با سه چهره

مربی پرتغالی به تحلیل نمایش تیمش پرداخت و اشاره کرد که رئال مادرید در این دیدار «سه چهره» متفاوت از خود نشان داده است.

«از همه چیز خوشم آمد. این رئالی با سه چهره بود: شاداب، خسته و فوق‌العاده خسته. تیم شاداب بسیار عالی بازی کرد و برتری ۲-۱ نتیجه بسیار کم و ناچیزی برای آن عملکرد بود.

نیمه اول کیفیت بسیار بالایی داشت و ما می‌توانستیم به راحتی با سه یا چهار گل پیش بیفتیم.»

«در نیمه دوم، بازی در برابر تیمی کاملاً ایتالیایی و از نظر بدنی قدرتمند، فیزیکی‌تر شد. پس از آن، شاهد حضور مویزه کین در محوطه جریمه در برابر دو مدافع ۱۸ ساله بودیم؛ بازیکنانی که بازی بسیار خوبی ارائه دادند و در حال رشد هستند، اما از نظر فیزیکی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوانند مهار بازیکنی مثل مویزه را مدیریت کنند.»

او بلافاصله واکنش تیمش در زمان خستگی را تحسین کرد:

«چهره سوم که آن هم خیلی به دلم نشست، چهره فوق‌العاده خسته تیم بود؛ جایی که بازیکنان درک کردند چطور یک تیم واقعی باشند، بازی را کنترل کنند و مجدداً زمام کار را به دست بگیرند.»

تمجید از اندریک و جوانان

مورینیو نگاه ویژه‌ای به بازیکنانی داشت که با وجود تمرینات کم، تلاش زیادی از خود نشان دادند؛ در این میان عملکرد اندریک و دنزل دومفریس توجه او را جلب کرد.

«دومفریس و اندریک تنها سه روز تمرین کرده بودند و بیش از ۷۰ دقیقه در زمین حضور داشتند. این یک تلاش فوق‌العاده است که برای من به معنای تمایل و اشتیاق بالای آن‌ها برای فداکاری و دادن همه چیز در زمین است.»

سرمربی رئال همچنین از تلاش بازیکنان آکادمی از جمله خوان مارتینز و ماریو ریواس ابراز رضایت کرد.

«خوان و ماریو دو جوان با آینده‌ای درخشان هستند که تا پیش از فیزیکی شدن بازی، کلاس بازی فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشتند. از دیدن کیفیت این جوانان واقعاً لذت بردم.»

کارلوس اسپینو، خرید جدید تیم که روز پنجشنبه به جمع رئالی‌ها پیوسته بود، به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد و در دقایق پایانی حتی تا آستانه گلزنی و زدن گل پیروزی پیش رفت.

اسپینو به خبرنگاران گفت: «من خوشحال‌ترین مرد جهان هستم. هنوز ۷۲ ساعت از حضورم در رئال نمی‌گذرد، اما تمرین کرده‌ام و اولین بازی‌ام را انجام داده‌ام.»

در انتظار ستاره‌های جام جهانی

با توجه به اینکه چند بازیکن کلیدی تیم پس از حضور در جام جهانی همچنان در مرخصی به سر می‌برند، مورینیو اذعان کرد که مشتاق است هر چه زودتر کل ترکیب را در اختیار داشته باشد؛ از جمله وینیسیوس جونیور که شایعات زیادی درباره انتقالش به آرسنال مطرح است.

«نگران این هستم که همه نفرات را در اختیار ندارم و دلم می‌خواست سه هفته کامل با سایرین کار کنم، اما این امکان‌پذیر نیست.

روز دوشنبه وینی جونیور، براهیم و برناردو از راه می‌رسند. به مرور زمان باقی نفرات اضافه می‌شوند تا در نهایت بازیکنانی که در نیمه‌نهایی و فینال جام جهانی بازی کردند هم بازگردند، که البته از فینال فقط کوکوریا را داریم.»

با وجود تمام چالش‌های یک پیش‌فصل نامنظم و گسسته، مورینیو از آنچه تا کنون دیده ابراز رضایت کرد و گفت: «از کار و تلاش بچه‌ها از روز اول بسیار خرسندم.»

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