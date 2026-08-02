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پای مالک سابق نیوکسل به چکش‌ها باز شد

بازگشت جنجالی با خریدی بزرگ در لندن

بازگشت جنجالی با خریدی بزرگ در لندن
کد خبر : 1821616
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آماندا استایولی، مالک مشترک و مدیر سابق نیوکسل، هدایت کنسرسیومی را بر عهده گرفته و برای خرید ۲۵.۱ درصد از سهام باشگاه وست‌هم به توافق اولیه دست یافته است.

به گزارش ایلنا، این سهم ۲۵.۱ درصدی قرار است از خانواده گلد خریداری شود. ونسا گلد، فرزند رئیس فقید باشگاه وست‌هم، دیوید گلد، توافق کرده تا تمام سهم خانوادگی خود در این باشگاه لندنی را به فروش برساند.

استایولی پیش‌تر و در سال ۲۰۲۱ نقش پررنگی در فرایند واگذاری باشگاه نیوکسل به عربستانی‌ها ایفا کرده بود. او پیش از واگذاری سهامش و خداحافظی از پست مدیریتی خود در سال ۲۰۲۴، مالکیت ۱۰ درصد از سهام کلاغ‌ها را در اختیار داشت.

بازگشت جنجالی با خریدی بزرگ در لندن

ورود رسمی استایولی به ساختار مدیریتی وست‌هم

در بیانیه رسمی منتشر شده از سوی این باشگاه آمده است: «باشگاه فوتبال وست‌هم یونایتد اعلام می‌دارد که از تصمیم ونسا گلد، رئیس مشترک باشگاه، مبنی بر دستیابی به توافق اولیه برای واگذاری سهام خود به کنسرسیومی متشکل از شرکت پی‌سی‌پی کپیتال پارتنرز به رهبری آماندا استایولی و مهرداد قدوسی و با مشارکت اشلند فارست کپیتال پارتنرز مطلع است.

معامله پیشنهادی در حال حاضر وارد مرحله حق تقدم خریداران فعلی خواهد شد. بر این اساس، کلیه سهام‌داران کنونی باشگاه این شانس را خواهند داشت تا سهم خود از مجموع سهام را در مرحله نخست و مانده آن را در گام دوم خریداری نمایند. این فرایند اداری در حدود دو ماه به طول می‌انجامد و تا زمان نهایی شدن آن، هیچ‌گونه تغییری در ساختار مالکیتی باشگاه اعمال نخواهد شد.

باشگاه وست‌هم یونایتد به تمامی هواداران اطمینان می‌دهد که امور جاری و روزمره باشگاه به هیچ وجه تحت تاثیر این رویداد قرار نخواهد گرفت. برنامه‌ریزی‌ها برای فصل جدید با دقت و تمرکز کامل در حال پیگیری است و از همراهی و حمایت همیشگی هواداران قدردانی می‌کنیم.

تا مشخص شدن نتیجه نهایی فرایند حق تقدم سهام‌داران، باشگاه هیچ‌گونه اظهار نظر دیگری در این زمینه انجام نخواهد داد.»

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