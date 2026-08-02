چراغ سبز بارسا به پاریس برای فروش ستاره اسپانیایی

به گزارش ایلنا، ستاره اسپانیایی فینال جام جهانی که گل قهرمانی را مقابل آرژانتین به ثمر رساند، در رادار پاری‌سن‌ژرمن قرار گرفته است.

بارسلونا همواره بر این موضع تاکید داشته که می‌خواهد فران تورس را به ویژه پس از جدایی روبرت لواندوفسکی حفظ کند. اما به نظر می‌رسد این باشگاه به آرامی در حال اتخاذ موضع ملایم‌تری است.

چراغ سبز بارسا به خروج فران

آینده فران تورس در بارسلونا همچنان مبهم است. طبق گزارش مارکا، بارسلونا در صورتی که این مهاجم برای انتقال به پاری‌سن‌ژرمن و جدایی از این تیم اطمینان داشته باشد، مایل است با او خداحافظی کند. کاتالان‌ها نمی‌خواهند فردی را در ترکیب داشته باشند که علاقه زیادی به ماندن در نیوکمپ ندارد.

همچنین این باشگاه آگاه است که در زمینه حقوق پیشنهادی به این بازیکن ملی‌پوش اسپانیایی، توانایی رقابت با پاری‌سن‌ژرمن را نخواهد داشت. این موضوع با گزارش‌های قبلی مبنی بر اینکه بارسلونا وارد جنگ پیشنهادی برای این مهاجم نمی‌شود، کاملاً همخوانی دارد. باشگاه همچنان تلاش خود را به کار خواهد بست تا ستاره سابق منچسترسیتی را برای تمدید قراردادش در نیوکمپ که در پایان فصل آینده به اتمام می‌رسد، متقاعد کند.

جدایی آسانی در کار نیست

اگرچه بارسلونا با فروش فران موافق است، اما این کار را با هر قیمتی انجام نخواهد داد. باشگاه درباره برچسب قیمتی این بازیکن کاملاً شفاف است. ارزش بازار او در حال حاضر طبق برآورد ترانسفرمارکت ۵۵ میلیون یورو است و مدیران باشگاه به دنبال رقمی در همین محدوده هستند

. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که قرارداد فران در سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد. بلوگرانا احساس می‌کند فروش او در این تابستان بهتر از رفتن او به عنوان بازیکن آزاد در تابستان آینده است. اما هر باشگاهی از جمله پاری‌سن‌ژرمن که به دنبال جذب تورس باشد، باید پیشنهادی در حدود ۵۵ میلیون یورو برای به خدمت گرفتن او ارائه دهد. در حال حاضر، بارسلونا منتظر بازگشت فران تورس از مرخصی استراحت پس از قهرمانی در جام جهانی است؛ جایی که انتظار می‌رود این مهاجم تصمیم نهایی خود را اعلام کند.

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