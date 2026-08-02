خیز بلند ریورپلاته برای شکار ستاره اتلتیکو

در ادامه گمانه‌زنی‌های هفته‌های اخیر، مدیریت باشگاه ریورپلاته اکنون تلاش‌های خود را مضاعف کرده تا انتقال این هافبک تهاجمی بااستعداد را به مراحل پایانی برساند.

باشگاه اسپانیایی قصد دارد مبلغ ۲۰ میلیون یورویی را که برای خرید این بازیکن هزینه کرده بود، به طور کامل بازگرداند. با وجود این رقم سنگین، رابطه بسیار خوبی میان دو باشگاه برقرار است که راه را برای دست‌یابی به یک توافق مالی مناسب و عملی هموار می‌کند.

سبقت ریورپلاته از فلامنگو

موضع‌گیری و تمایل این بازیکن سابق ولز سارسفیلد، کلید اصلی این مذاکرات به شمار می‌رود؛ چرا که آلمادا پوشیدن پیراهن ریورپلاته را به پیشنهاد رسیده از فلامنگوی برزیل ترجیح می‌دهد. در صورت تداوم این تمایل، باشگاه مستقر در محله نونیس مطمئن است که یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات فوتبال آمریکای جنوبی را به سرانجام خواهد رساند.

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