جنگ استقلال و نازون وارد فاز جدید شد

به گزارش ایلنا، اختلاف میان باشگاه استقلال و داکنز نازون وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از آنکه این مهاجم هائیتیایی قرارداد خود را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد و با انتشار پیامی از هواداران استقلال خداحافظی کرد، باشگاه آبی‌پوش پایتخت با انتشار اطلاعیه‌ای به ادعاهای اخیر او پاسخ داد.

نازون طی روزهای گذشته علاوه بر حذف نام استقلال از صفحه شخصی خود در اینستاگرام، مدعی شده بود که با وجود پیگیری‌های مکرر از سوی خودش و مدیر برنامه‌هایش، باشگاه استقلال اقدامی برای تهیه ویزا، بلیت و برنامه سفر او به ایران انجام نداده است.

باشگاه استقلال اما این ادعا را رد کرده و اعلام کرده است تمامی اقدامات لازم برای بازگشت این بازیکن در زمان مقرر انجام شده است. به گفته مسئولان باشگاه، ویزای نازون به‌موقع دریافت شده و اسناد و مستندات مربوط به پیگیری‌های صورت‌گرفته نیز موجود است.

آبی‌ها در اطلاعیه خود تأکید کرده‌اند که روند اداری مربوط به ورود این مهاجم طبق برنامه دنبال شده و ادعاهای مطرح‌شده از سوی نازون با واقعیت مطابقت ندارد.

با انتشار این اطلاعیه، اختلاف میان استقلال و مهاجم هائیتیایی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و به نظر می‌رسد سرنوشت این پرونده در روزهای آینده از مسیر حقوقی دنبال شود.

در متن اطلاعیه آبی‌ها آمده است:

در پی اظهارات اخیر داکنز نازون درباره عدم پیگیری باشگاه استقلال برای بازگشت وی، اعلام می‌شود تمامی اقدامات لازم برای بازگشت این بازیکن در زمان مقرر انجام شده است.



لازم است جهت تنویر افکار عمومی اعلام شود که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، تمامی اقدامات و پیگیری‌های لازم برای بازگشت داکنز نازون در زمان مقرر انجام شده و مستندات مربوطه نیز موجود است.



بر اساس مستندات موجود، ویزای این بازیکن در تاریخ ۲۰۲۶/۰۵/۰۵ (۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) اخذ و مدارک مربوطه نیز برای وی ارسال شد. با این حال، نامبرده با اعلام تغییر گذرنامه خود، از ارسال به‌موقع مدارک جدید به باشگاه خودداری کرد؛ موضوعی که موجب تأخیر در فرآیند تهیه بلیت و هماهنگی‌های لازم برای سفر او به ایران شد. این در حالی است که گذرنامه پیشین وی تا سال ۲۰۳۰ دارای اعتبار بوده است.



همچنین مستندات موجود نشان می‌دهد سرپرست تیم در چندین نوبت از طریق پیام، پیگیر وضعیت این بازیکن و زمان بازگشت وی به ایران بوده و باشگاه استقلال تمامی اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده است.



متأسفانه به نظر می‌رسد برخی مشاوران و ایجنت‌ها بدون توجه به واقعیت‌ها و مستندات موجود، اطلاعات نادرستی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند که نتیجه آن طرح ادعاهای خلاف واقع و ایجاد برداشت اشتباه در افکار عمومی است.



باشگاه استقلال ضمن تأکید بر پایبندی به تعهدات حرفه‌ای خود، انتظار دارد تمامی طرف‌های مرتبط نیز در بیان مسائل، واقعیت‌ها و مستندات موجود را مدنظر قرار دهند.

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