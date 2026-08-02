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شوک بزرگ به آبی‌اناری‌ها

گزینه غیرمنتظره بارسا برای جانشینی دی‌یونگ

گزینه غیرمنتظره بارسا برای جانشینی دی‌یونگ
کد خبر : 1821494
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در پی مصدومیت شدید فرانک دی‌یونگ و دوری چند ماهه او از میادین، باشگاه بارسلونا ستاره مراکشی، عزالدین اوناحی را به عنوان جانشین اصلی او زیر نظر گرفته است.

به گزارش ایلنا، با خارج شدن این بازیکن هلندی از ترکیب، باشگاه کاتالانی به دنبال تقویت خط هافبک خود در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی است.

طبق گزارش برنامه ال‌چیرینگیتو، باشگاه کاتالانی گزارش داده که عزالدین اوناحی (۲۶ ساله)، هافبک بااستعداد ژیرونا را به عنوان یکی از گزینه‌ها برای جبران غیبت و مصدومیت دی‌یونگ زیر نظر دارد.

گزینه غیرمنتظره بارسا برای جانشینی دی‌یونگ

این بازیکن ملی‌پوش مراکشی در آستانه جدایی از تیمی قرار دارد که اخیراً در رتبه نوزدهم لالیگا جای گرفت و پس از یک فصل برجسته در سطح فردی در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، از اعتبار و ارزش بالایی در فوتبال اسپانیا برخوردار است.

در هفته‌های اخیر، اوناحی به آژاکس نیز مرتبط شده بود، اما این بازیکن هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد آینده‌اش نگرفته است. بارسلونا در حال بررسی امکان امضای قرارداد با او برای تقویت ترکیب خود است.

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