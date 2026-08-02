گزینه مدیرعاملی استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، پرونده انتخاب مدیرعامل جدید استقلال پس از ماه‌ها گمانه‌زنی، به ایستگاه پایانی رسیده است. بر اساس آخرین پیگیری‌ها، هلدینگ خلیج فارس تصمیم گرفته این مسئولیت را به یکی از مدیران ارشد مجموعه خود واگذار کند و مصطفی متدین بیشترین شانس را برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی آبی‌پوشان دارد.

گفته می‌شود مذاکرات با متدین به مراحل نهایی رسیده و در صورت طی شدن روند اداری، حکم مدیرعاملی او در آینده نزدیک صادر خواهد شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که استقلال از مرداد سال گذشته تاکنون مدیرعامل دائمی نداشته است.

پس از استعفای علی نظری جویباری که چند روز بعد از شکست استقلال مقابل تراکتور در سوپرجام به‌طور رسمی پذیرفته شد، علی تاجرنیا به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد. اگرچه قرار بود این مسئولیت تنها برای مدت کوتاهی ادامه داشته باشد، اما نزدیک به یک سال مدیریت باشگاه با همین ساختار موقت دنبال شد.

در این مدت، تاجرنیا علاوه بر ریاست هیئت‌مدیره و نمایندگی هلدینگ خلیج فارس، مسئولیت اداره امور اجرایی باشگاه را نیز برعهده داشت و در تصمیمات مهمی از جمله انتخاب سرمربی، نقل‌وانتقالات، تمدید قرارداد بازیکنان و پیگیری پرونده‌های حقوقی نقش مستقیم ایفا کرد.

در ماه‌های گذشته نام‌های مختلفی برای مدیرعاملی استقلال مطرح شدند. از حجت کریمی، علی خطیر، محمد مومنی و مصطفی آجورلو گرفته تا احمد مددی، رضا الماسی، علی نظری جویباری، فرشید سمیعی و محمد رجائیان، همگی در مقاطع مختلف به‌عنوان گزینه‌های احتمالی معرفی شدند، اما در نهایت هلدینگ خلیج فارس ترجیح داد مدیرعامل آینده را از میان مدیران زیرمجموعه خود انتخاب کند.

مصطفی متدین پیش از این نیز به ترکیب جدید هیئت‌مدیره استقلال اضافه شده بود و حالا با توجه به تصمیم نهایی هلدینگ، در آستانه پذیرش مهم‌ترین مسئولیت اجرایی باشگاه قرار دارد.

متدین از مدیران باسابقه صنعت نفت و پتروشیمی محسوب می‌شود و از سال ۱۴۰۲ مدیریت شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (پدیمکو) را برعهده دارد. او همچنین سابقه بیش از سه دهه فعالیت در حوزه مدیریت پروژه‌های صنعتی و حدود ۱۰ سال مدیرعاملی هلدینگ مشاوران قرارگاه خاتم‌الانبیا را در کارنامه خود دارد.

در صورت رسمی شدن این انتصاب، ساختار مدیریتی استقلال نیز تغییر خواهد کرد؛ به این ترتیب علی تاجرنیا در سمت رئیس هیئت‌مدیره و نماینده هلدینگ خلیج فارس به فعالیت خود ادامه می‌دهد و مسئولیت اداره روزانه باشگاه به مصطفی متدین سپرده خواهد شد.

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