رونمایی آلومینیوم از خرید جدید؛ شروین بزرگ دوباره در اراک
باشگاه آلومینیوم اراک با جذب شروین بزرگ، یکی دیگر از خریدهای تابستانی خود را نهایی کرد.
به گزارش ایلنا، شروین بزرگ پس از توافق با مدیران باشگاه آلومینیوم اراک، قرارداد یکسالهای با این تیم امضا کرد تا پس از یک فصل دوری، بار دیگر پیراهن نماینده اراک را بر تن کند.
این مهاجم باتجربه فصل گذشته در ترکیب فجر شهید سپاسی شیراز به میدان رفت و در ۱۹ مسابقه موفق شد گلهای حساسی را برای تیمش به ثمر برساند. او علاوه بر گلهای سه امتیازی برابر گلگهر سیرجان و شمسآذر قزوین، دروازه پیکان و فولاد خوزستان را نیز باز کرد و نقش مؤثری در عملکرد فجر داشت.
بزرگ که سابقه بازی در تیمهایی همچون فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، مس کرمان و ماشینسازی را در کارنامه دارد، پیش از این دو فصل برای آلومینیوم اراک بازی کرده و در آن مدت شش گل برای این تیم به ثمر رسانده بود.
یکی از بهیادماندنیترین نمایشهای او با پیراهن آلومینیوم، دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی مقابل پرسپولیس بود؛ مسابقهای که با دو گل و یک پاس گل، نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد و نامش را در خاطرات هواداران آلومینیوم ماندگار ساخت.
این مهاجم همچنین فصل گذشته سابقه همکاری با پیروز قربانی در فجر سپاسی را دارد و با شرایط تیم و فضای فوتبال اراک نیز آشناست. حالا او امیدوار است با بازگشت به آلومینیوم، بار دیگر روزهای موفق خود را در این تیم تکرار کند.