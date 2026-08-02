رویای بزرگ گاسپرینی در پایتخت
خیز بلند رم برای جذب اندریک
باشگاه رم با درخواست مستقیم گاسپرینی به دنبال یک مهاجم طراز اول است و اندریک، ستاره جوان برزیلی، به رویای اصلی جالوروسی برای تقویت خط حمله تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به هزینههای سنگین (که شایعه شده حدود ۶۰ میلیون یورو است) برای جذب آنتونیو نوسا از لایپزیک و کوین شید از برنتفورد، گزینه امضای قرارداد با اندریک در رم در حال قوت گرفتن است.
لاروخا تاکید دارد که این معامله به هیچ وجه عملیات سادهای نیست، اما ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، ظاهراً از هماکنون اشاره کرده که نیازی به این بازیکن ندارد.
مدیران جالوروسی در تلاش هستند تا شرایط این انتقال را به طور دقیق بررسی کرده و شانسی برای خرید این ستاره جوان ایجاد کنند. تحولات مربوط به این جابهجایی بزرگ و جذاب باید طی روزهای آینده از نزدیک زیر نظر گرفته شود.