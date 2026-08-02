خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویای بزرگ گاسپرینی در پایتخت

خیز بلند رم برای جذب اندریک

خیز بلند رم برای جذب اندریک
کد خبر : 1821482
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه رم با درخواست مستقیم گاسپرینی به دنبال یک مهاجم طراز اول است و اندریک، ستاره جوان برزیلی، به رویای اصلی جالوروسی برای تقویت خط حمله تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، با توجه به هزینه‌های سنگین (که شایعه شده حدود ۶۰ میلیون یورو است) برای جذب آنتونیو نوسا از لایپزیک و کوین شید از برنتفورد، گزینه امضای قرارداد با اندریک در رم در حال قوت گرفتن است.

لاروخا تاکید دارد که این معامله به هیچ وجه عملیات ساده‌ای نیست، اما ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، ظاهراً از هم‌اکنون اشاره کرده که نیازی به این بازیکن ندارد.

خیز بلند رم برای جذب اندریک

مدیران جالوروسی در تلاش هستند تا شرایط این انتقال را به طور دقیق بررسی کرده و شانسی برای خرید این ستاره جوان ایجاد کنند. تحولات مربوط به این جابه‌جایی بزرگ و جذاب باید طی روزهای آینده از نزدیک زیر نظر گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل