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خلیفه و گودرزی دوباره آلومینیومی شدند

خلیفه و گودرزی دوباره آلومینیومی شدند
کد خبر : 1821459
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در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالات استقلال همچنان بسته است، محمد خلیفه و بهرام گودرزی با توافق میان دو باشگاه، در نیم‌فصل نخست لیگ برتر برای آلومینیوم اراک به میدان خواهند رفت و از امروز در تمرینات این تیم حاضر شدند.

به گزارش ایلنا،  ادامه بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال، سرنوشت دو خرید تابستانی این تیم را تغییر داد. محمد خلیفه و بهرام گودرزی که به جمع آبی‌پوشان اضافه شده بودند، بر اساس توافق انجام‌شده میان استقلال و آلومینیوم اراک، نیم‌فصل نخست لیگ برتر را با پیراهن ایرالکو سپری خواهند کرد.

این دو بازیکن که طی روزهای گذشته در تمرینات استقلال حضور داشتند، از امروز (یکشنبه) به اردوی آلومینیوم بازگشتند و تمرینات خود را زیر نظر پیروز قربانی آغاز کردند.

محمد خلیفه که در دو فصل اخیر یکی از دروازه‌بانان آماده لیگ برتر بوده و حتی در فهرست رزرو تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت، بار دیگر از دروازه آلومینیوم اراک محافظت خواهد کرد. بهرام گودرزی نیز شرایط مشابهی دارد و تا زمان تعیین تکلیف وضعیت استقلال، برای نماینده اراک به میدان می‌رود.

اردوی آماده‌سازی استقلال و آلومینیوم به‌طور همزمان در هتل المپیک در جریان است، اما خلیفه و گودرزی که تا چند روز قبل با لباس استقلال تمرین می‌کردند، از امروز دوباره پیراهن آلومینیوم را بر تن کردند تا خود را برای آغاز فصل جدید همراه این تیم آماده کنند.

 

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