پاداش درخشش فوقالعاده در لندن
تمدید قرارداد پدرو با چلسی
چلسی پس از فصل درخشان و خیرهکننده ژائو پدرو، قصد دارد با ارائه یک قرارداد جدید و طولانیمدت از مهاجم برزیلی خود تقدیر کند.
به گزارش ایلنا، آنها تابستان گذشته این بازیکن ۲۴ ساله را در معاملهای به ارزش حدود ۶۰ میلیون پوند از برایتون به خدمت گرفتند. او تا سال ۲۰۳۲ قرارداد دارد.
آبیها از هماکنون به دنبال بهبود شرایط این قرارداد هستند زیرا قصد دارند آینده مهاجم «کلاس جهانی» خود را تضمین کنند.
این مهاجم برزیلی بخش کلیدی برنامههای بلندمدت چلسی است و انتظار میرود تحت هدایت سرمربی جدید، ژابی آلونسو، نقش بسیار پررنگی ایفا کند.
چلسی مصمم است پدرو را در این تابستان در باشگاه نگه دارد و تمامی پیشنهادات برای او را رد کرده است.
بارسلونا، قهرمان لالیگا، یکی از چندین باشگاهی بود که علاقه خود را به پدرو ابراز کرد، اما چلسی در همان اوایل پنجره نقلوانتقالات کاملاً روشن ساخت که او به هیچ قیمتی فروشی نیست.
آبیها اکنون آمادهاند تا با ارائه یک قرارداد جدید و بهبودیافته، ادعای خود را اثبات کنند؛ اقدامی که به تمام شایعات باقیمانده درباره آینده بلندمدت او پایان خواهد داد.
این ستاره برزیلی فصل گذشته در فرمی فوقالعاده برای چلسی ظاهر شد و در ۵۰ بازی در تمامی رقابتها، ۲۰ گل به ثمر رساند و ۹ پاس گل داد.
او ۱۵ بار در لیگ برتر گلزنی کرد و در ۳۵ بازی لیگ نیز ۸ پاس گل به نام خود ثبت کرد.
با وجود فرم درخشانش در چلسی، پدرو از فهرست تیم ملی برزیل برای جام جهانی کنار گذاشته شد و کارلو آنچلوتی تصمیم گرفت نیمار، مهاجم باتجربه را ترجیح دهد.
پدرو روند خوب خود را در تور پیشفصل چلسی نیز ادامه داده است. او با به ثمر رساندن یک هتتریک ۹ دقیقهای در پیروزی ۶ بر ۴ مقابل وسترن سیدنی واندررز تیتر یک رسانهها شد.
ممکن است در هفتههای آینده یک همتیمی سابق به این مهاجم بپیوندد، چرا که چلسی در حال کار روی معاملهای برای جذب دنی ولبک از برایتون است.
جزئیات مالی این معامله هنوز فاش نشده است، اما ولبک میتواند تجربه و رهبری را به رختکنی پر از استعدادهای جوان اضافه کند.