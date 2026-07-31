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مطلق‌زاده به آلومینیوم اراک پیوست

مطلق‌زاده به آلومینیوم اراک پیوست
کد خبر : 1820700
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باشگاه آلومینیوم اراک با هافبک سابق فولاد و فجر سپاسی قرارداد امضاء کرد.

به گزارش ایلنا، فعالیت نقل و انتقالاتی باشگاه آلومینیوم اراک در پنجره تابستانی ادامه دارد و محمود مطلق‌زاده که فصل گذشته ۲۲ بازی برای تیم فجر شهید سپاسی شیراز انجام داد، به جمع شاگردان پیروز قربانی در ایرالکو پیوست.

این هافبک اهوازی که تجربه بازی برای تیم‌های فولاد خوزستان، خونه به خونه بابل، صنعت نفت آبادان، ملوان انزلی، استقلال خوزستان و فجر را در کارنامه دارد، بعد از توافق با محمد محمدی مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک، رسما به عضویت این تیم درآمد.

باشگاه آلومینیوم پیش از این با سید مهران موسوی و ساسان جعفری‌کیا قرارداد بسته بود.

 

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