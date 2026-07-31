آرسنال در آستانه شکار ۸۰ میلیون پوندی ستاره نیوکسل

به گزارش ایلنا، میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، به دنبال تقویت خط هافبک در ورزشگاه امارات است. توپچی‌ها در گذشته نیز برای جذب گیمارش تلاش کرده بودند و اکنون انتظار می‌رود به‌زودی این معامله را نهایی کنند. نیوکسل خود را برای دوران پس از این کاپیتان ملی‌پوش برزیلی آماده می‌کند و در حال مذاکره برای جذب دانیلو، هافبک بوتافوگو، به عنوان جانشین او است.

کلاغ‌ها همچنین پس از اینکه ادی هاو به باشگاه اعلام کرد قصد جدایی دارد، به دنبال سرمربی جدیدی هستند؛ موضوعی که مسیر را برای خروج گیمارش هموارتر کرده است. این قرارداد ۸۰ میلیون پوندی شامل پاداش‌های متغیر است و باور بر این است که توافق بین دو باشگاه کاملاً در دسترس خواهد بود.

توافق شخصی آرسنال با ستاره برزیلی

اعتقاد بر این است که آرسنال از قبل به توافق شخصی با این بازیکن ۲۸ ساله دست یافته است.

گیمارش به نیوکسل اعلام کرده که قصد جدایی دارد و با توجه به شواهد موجود، اکنون به خواسته خود خواهد رسید.

جذب این بازیکن برزیلی تقویت بسیار بزرگی برای باشگاه شمال لندنی محسوب می‌شود، چرا که آن‌ها خود را برای دفاع از عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل آینده آماده می‌کنند.

طبق برنامه‌ریزی قبلی، قرار بود گیمارش فردا پیش از آغاز اردوی پیش‌فصل نیوکسل در اسپانیا که هفته آینده برگزار می‌شود، خود را به تمرینات این تیم معرفی کند.

با نزدیک‌تر شدن او به درهای خروجی باشگاه، همه منتظر اعلام رسمی خبر انتقال او به آرسنال هستند.

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